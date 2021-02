அசோக்செல்வனின் அடுத்த பட டைட்டில் மற்றும் டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

இந்த நிலையில் அசோக்செல்வன் நடிக்கும் அடுத்த திரைப்படத்தின் டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அறிவிப்பு வந்துள்ளது. அசோக்செல்வன் நித்யா மேனன் மற்றும் ரிதுவர்மா உள்பட பலர் நடித்த திரைப்படம் ’தீனி’

இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்த படத்தின் டிரைலர் பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பை நடிகை நித்யா மேனன் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். சசி என்பவர் இயக்கியிருக்கும் இந்தப் படத்தை பிரசாத் என்பவர் தயாரித்துள்ளார். ராஜேஷ் முருகேசன் என்பவர் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது



Get ready to drench in the perfect combination of comedy and romance