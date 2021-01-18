நடிகர் சந்தானத்தின் ’’பாரிஸ் ஜெயராஜ்’’ பட டிரைலர் ரிலீஸ்

சந்தானம் தற்போது நடித்துக்கொண்டிருக்கும் திரைப்படங்களில் ஒன்று ‘பாரீஸ் ஜெயராஜ்’. இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் , செகண்ட் லுக் போஸ்டர்சமீபத்தில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில் எப்போது இதன் டிரைலர் வெளியாகும் என ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வந்தனர்.
Streaming #ParrisJeyaraj 's First Single #KaavaaUllaKalludi on @Spotify— Santhosh Narayanan (@Music_Santhosh) December 31, 2020
https://t.co/auFOS30947…@iamsanthanam
#JohnsonK #LarkStudios @Kumarkarupannan
@ArthurWisonA
@iamsandy_off
#AnaikaSoti @Sastika_R
#Asalkolaar