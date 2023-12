சிவகார்த்திகேயனின் ‘அயலான்’ சிங்கிள் பாடல்.. ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் அறிவிப்பு..!

சிவகார்த்திகேயன் நடித்த ‘அயலான்’ திரைப்படம் வரும் பொங்கல் தினத்தில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த படத்தின் புரமோஷன் பணிகளும் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

அந்த வகையில் இந்த படத்தில் இடம்பெற்ற முதல் சிங்கிள் பாடல் ஏற்கனவே வெளியாகி நல்ல வரவேற்பு பெற்ற நிலையில் தற்போது இரண்டாவது சிங்கிள் பாடலான ’அயலான் அயலான்’ என்ற பாடல் வரும் புதன்கிழமை அதாவது டிசம்பர் 20ஆம் தேதி வெளியாகும் என சற்று முன் இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரகுமான் அறிவித்துள்ளார்.

மேலும் இது குறித்த போஸ்டர் ஒன்றையும் அவர் வெளியிட்டுள்ள நிலையில் அந்த போஸ்டர் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது.

சிவகார்த்திகேயன் ஜோடியாக ரகுல் ப்ரித்திசிங் நடித்துள்ள இந்த படத்தில் இஷா கோபிகர், யோகி பாபு, கருணாகரன், உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள கேஜேஆர் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் 24 ஏஎம் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனங்கள் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளன.

Edited by Mahendran

I had an intruder while recording my next song!