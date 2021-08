Here it's #AnnabelleSethupathiTrailer.



Tamil : https://t.co/CIg4q2qVYx



Telugu : https://t.co/ALU2lRVOxK



Hindi : https://t.co/K5WqJMcSvz



Kannada : https://t.co/K5WqJMcSvz



Malayalam : https://t.co/Gey6F3aoNT



Streaming from Sep 17 on @DisneyPlusHS #AnnabelleSethupathi pic.twitter.com/J5cSZoYuo7