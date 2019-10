அட்லீ மனைவிக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த ஏஜிஎஸ்!

இயக்குனர் அட்லீ விஜய்யை வைத்து பிகில் படத்தை இயக்கி வருகிறார். ஏஜிஎஸ் தயாரிக்கும் இப்படம் வருகிற தீபாவளி தினத்தில் ரிலீசாகவுள்ளது. பெண்கள் கால்பந்து விளையாட்டை மையப்படுத்தி உருவாகியுள்ள இப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளது

இந்நிலையில் அட்லீயின் மனைவிக்கு தயாரிப்பு நிறுவனமான ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் கொடுத்துள்ளனர். அதில் பிகில் பிரிண்ட் செய்யப்பட்ட டி சர்ட், மொபைல் கவர் உள்ளிட்ட கிஃப்ட்களை வழங்கியுள்ளது.

இதனை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள பிரியா அட்லீ, #bigilfever என குறிப்பிட்டு ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்துக்கு தனது நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இந்த தகவலை அறிந்த நெட்டிசன்ஸ் சிலர் "படம் ஏ ஜி எஸ் அவர்களுடையது கதை யாருடையது" என கிண்டலடித்து வருகின்றனர்.

And there the #bigil fever begins