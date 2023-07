புதிய அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கும் நடிகர் விஜய்?

நடிகர் விஜய் விரைவில் புதிய அரசியல் கட்சி தொடங்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகிறது.





தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் விஜய். இவர் தற்போது லியோ படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படம் விரைவில் ரிலீசாகவுள்ளது.





கடந்த ஜூன் 17 ஆம் தேதி சென்னையில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்விவிழாவை மக்கள் இயக்கம் மூலம் நடத்தினார், இதற்கு சமூக ஆர்வலர்கள், அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் பாராட்டினர்.





இது விஜய்யின் அரசியல் வருகையின் தொடக்கம் என்று கூறப்பட்ட நிலையில், சமீபத்தில் காமராஜர் பிறந்த நாளில் தமிழகத்தில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் இரவு நேர இலவச பயிலகம் திட்டத்தை தொடங்கினார்.





இந்த நிலையில், விஜய் அரசியலுக்கு வரலாமா? அவரது அரசியல் வருகையால் எந்த கட்சி பாதிக்கும், தமிழக அரசியலில் விஜயால் மாற்றம் ஏற்படுமா உள்ளிட்ட 5 கேள்விகளை முன்வைத்து பிரபல ஊடகம் ஒன்று கருத்துக்கணிப்பு நடப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது.





சென்னை, கொங்கு மண்டலம் உள்ளிட்ட 5 மண்டலங்களில் நடைபெற்ற கருத்துக் கணிப்பில், விஜய் அரசியலுக்கு வரலாம் என மாணவ, மாணவிகள் 72.50 சதவீதம் பேர் ஆதரவளித்தனர்.,விஜய்க்கு வாக்களிப்போம் என்று 71.56 சதவீதம் பேரும், கருத்து தெரிவித்தனர். விஜய்யால் தமிழக அரசியலில் மாற்றம் ஏற்படுத்த முடியும் என 76.53 சதவீதம் பேரும் கருத்து தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகிறது. இந்த கருத்துக் கணிப்பு விஜய்க்கு ஆதரவாக வந்துள்ளதால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.





இந்த நிலையில், தன் படங்களில் அரசியல் வசனங்கள், பஞ்ச் டயலாக்குகள் பேசுவதும், ஆடியோ வெளியீட்டின் போது, குட்டிக் கதைகள் அரசியல் சம்பந்தமான கருத்துகள் கூறுவதை விஜய் வாடிக்கையாக கொண்டிருக்கும் நிலையில், சமீபத்தில், லியோ பட முதல் சிங்கிலில் நா ரெடிதான் வரவா என்ற பாடலும்கூட அரசியல் வருகைக்கான சகிக்ஞை என்று நெட்டிசன்கள் கூறினர்.





இந்த நிலையில் வரும் செப்டம்பர் மாதம் ஜோசப் விஜய் புதிய அரசியல் கட்சி தொடங்கவுள்ளதாக உறுதிப்படுத்தாத தகவல் வெளியாகிறது.





சில ஆண்டுகளுக்கு முன் அவர் பெயரில் அவரது தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் புதிய கட்சிய தொடங்கியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Joseph Vijay to start a new political party in September. pic.twitter.com/mNqh7bVBQP