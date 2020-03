சென்னை வந்தார் தல தோனி: களைகட்டும் ஐபிஎல்

ஏற்கனவே அம்பத்தி ராயுடு உள்பட ஒருசில வீரர்கள் சென்னைக்கு வந்து விட்ட நிலையில் நேற்று கேப்டன் தல தோனி சென்னை வந்தடைந்தார். அவரது வருகையை அறிந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்கள் விமான நிலையத்தில் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். இது குறித்த வீடியோவை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியினர் சென்னைக்கு வர தொடங்கியுள்ளதை அடுத்து ஐபிஎல் போட்டி களைகட்ட தொடங்கி விட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒருசில நாட்கள் சென்னை மைதானத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபடும் சிஎஸ்கே வீரர்கள் வரும் 20ஆம் தேதிக்கு மேல் மும்பையில் நடைபெறும் முதல் போட்டியில் விளையாட மும்பை செல்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

