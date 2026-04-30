வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026
Written By Webdunia
Last Updated : வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026 (10:37 IST)

கருத்துக்கணிப்புகள் எல்லாம் பொய்யாகும்.. விஜய் தான் தமிழ்நாட்டை ஆளப்போகிறார்: செங்கோட்டையன் உறுதி!

sengottaiyan
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-க்கான வாக்குப்பதிவு முடிந்து முடிவுகள் வெளியாக இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், பல்வேறு ஊடகங்கள் வெளியிட்டு வரும் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை கூட்டியுள்ளன. 
 
மேட்ரிஸ், என்டிடிவி, பீப்பிள்ஸ் பல்ஸ், குடியரசு - பி மார்க் போன்ற பெரும்பாலான கணிப்புகள், தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும் என்றும், அவர்கள் 120 முதல் 145 இடங்களைக் கைப்பற்றுவார்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளன.
 
இந்த சூழலில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது அவர், கருத்துக்கணிப்புகளுக்கும் தேர்தலின் இறுதி வெற்றிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை தெளிவாகக் குறிப்பிட்டார். இலங்கை, நேபாளம், வங்கதேசம், மற்றும் பஞ்சாப் போன்ற இடங்களில் கருத்துக்கணிப்புகள் பொய்யாகி, அதன் பிறகு ஆட்சியில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்ட வரலாறுகள் உள்ளன என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
தவெக 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறும். விஜய் தான் தமிழ்நாட்டை ஆளப்போகிறார் என்பது உறுதி," என்று அவர் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் கூறினார். செங்கோட்டையனின் இந்த பேச்சு தவெக தொண்டர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
15 வருஷம் கத்தியும் ஒருசீட் கூட இல்லையா?.. ஒரு கருத்துக்கணிப்பில் கூட வரலயே!...

15 வருஷம் கத்தியும் ஒருசீட் கூட இல்லையா?.. ஒரு கருத்துக்கணிப்பில் கூட வரலயே!...திரையுலகிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர் சீமான். 15 வருடங்களுக்கு முன் நாம் தமிழர் கட்சியை துவங்கி திராவிட கட்சிகளுக்கு எதிராக பேச துவங்கினார்.

ரியல்மி வெளியிட இருக்கும் பட்ஜெட் விலையில் 5G ஸ்மார்ட்போன்.. விலை எவ்வளவு?

ரியல்மி வெளியிட இருக்கும் பட்ஜெட் விலையில் 5G ஸ்மார்ட்போன்.. விலை எவ்வளவு?ரியல்மி நிறுவனம் தனது புதிய பட்ஜெட் விலை 5G ஸ்மார்ட்போனான 'ரியல்மி 16x 5G' ஐ விரைவில் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய தயாராகி வருகிறது. ஆன்லைனில் கசிந்துள்ள புதிய தகவல்களின்படி, இந்த ஸ்மார்ட்போனின் ஸ்டோரேஜ் வகைகள் மற்றும் வண்ண விருப்பங்கள் தெரியவந்துள்ளன. இது கடந்த ஆண்டு வெளியான ரியல்மி 15x 5G இன் அடுத்த தலைமுறை மாடலாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

140 கோழிகளுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மரணம்.. டிஜே டீம் மீது புகார் அளித்த கோழிப்பண்ணை உரிமையாளர்..!

140 கோழிகளுக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மரணம்.. டிஜே டீம் மீது புகார் அளித்த கோழிப்பண்ணை உரிமையாளர்..!உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் சுல்தான்பூர் மாவட்டத்தில், திருமண ஊர்வலத்தில் ஒலித்த அதிகப்படியான டிஜே இசையின் காரணமாக, அதிர்ச்சியில் 140 கோழிகள் உயிரிழந்ததாக பண்ணை உரிமையாளர் காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார்.

எக்சிட்போல் என்பது 4 நாள் கூத்து தான்.. மனம் தளர வேண்டாம்.. தவெகவினர் பதிவுகள்..!

எக்சிட்போல் என்பது 4 நாள் கூத்து தான்.. மனம் தளர வேண்டாம்.. தவெகவினர் பதிவுகள்..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் குறித்த எக்சிட் போல் கணிப்புகள் வெளியாகி விவாதங்களை கிளப்பியுள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றி கழக தொண்டர்கள் சமூக வலைதளங்களில் மிகவும் முதிர்ச்சியான மற்றும் தன்னம்பிக்கை கொண்ட பதிவுகளை இட்டு வருகின்றனர்.

எக்சிட்போல் கருத்துக்கணிப்புகள் ஒரு பொழுதுபோக்கு தான்.. அதை 1% கூட நம்ப வேண்டாம்: அரசியல் விமர்சகர்கள்..!

எக்சிட்போல் கருத்துக்கணிப்புகள் ஒரு பொழுதுபோக்கு தான்.. அதை 1% கூட நம்ப வேண்டாம்: அரசியல் விமர்சகர்கள்..!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்த நிலையில், பல்வேறு ஊடகங்கள் வெளியிட்டு வரும் எக்சிட் போல் முடிவுகள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இருப்பினும், அரசியல் விமர்சகர்கள் இந்த கணிப்புகளை வெறும் பொழுதுபோக்காக மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் என்றும், இவற்றை ஒரு சதவீதம் கூட நம்ப வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் எச்சரிக்கின்றனர்.

