வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (09:47 IST)

விஜய்யின் சுற்றுப்பயணம் டிசம்பருடன் முடியவில்லை.. பிப்ரவரி வரை நீட்டிப்பு.. அதிரடி முடிவு..!

விஜய்யின் சுற்றுப்பயணம் டிசம்பருடன் முடியவில்லை.. பிப்ரவரி வரை நீட்டிப்பு.. அதிரடி முடிவு..!
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜயின் சுற்றுப்பயணம், டிசம்பர் வரை திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அது பிப்ரவரி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
விஜயின் சுற்றுப்பயணம் தொடர்பாக புதிய நீட்டிக்கப்பட்ட தேதிகளுடன் மாற்றி அமைக்கப்பட்ட அட்டவணை வெளியாகியுள்ளது. இதில், டிசம்பர் வரை பயணம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது பிப்ரவரி 23-ஆம் தேதி வரை பயணத் திட்டம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
அதாவது, 20 நாட்கள் சுற்றுப்பயணத்தில் 18 நாட்கள் சனிக்கிழமைகளிலும், இரண்டு நாட்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் விஜய் மக்களை சந்திக்கிறார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதற்கு முன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த பயணத் திட்டத்தில் ஒரு நாளைக்கு மூன்று மாவட்டங்கள் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது பயண நேரத்தின் தாமதம் காரணமாக, ஒரு நாளைக்கு இரண்டு மாவட்டங்களாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்! இனி ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பிரச்சாரம்! சுற்றுப்பயணத்தை மேலும் நீட்டித்த விஜய்!

கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்! இனி ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பிரச்சாரம்! சுற்றுப்பயணத்தை மேலும் நீட்டித்த விஜய்!தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தனது பரப்புரையை மேலும் நீட்டிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

விஜய்யின் நாமக்கல் கூட்டம்.. தவெக கேட்ட இடத்தில் அனுமதி கொடுக்க போலீஸ் மறுப்பு..!

விஜய்யின் நாமக்கல் கூட்டம்.. தவெக கேட்ட இடத்தில் அனுமதி கொடுக்க போலீஸ் மறுப்பு..!தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், வருகிற சனிக்கிழமை நாமக்கல்லில் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், அவர் கட்சி நிர்வாகிகள் கோரியிருந்த இடத்திற்கு காவல்துறை அனுமதி மறுத்துள்ளது.

தந்தையின் முகத்தில் மிளகாய்ப்பொடி வீசி 4 வயது மகன் கடத்தல்.. வேலூர் அருகே அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

தந்தையின் முகத்தில் மிளகாய்ப்பொடி வீசி 4 வயது மகன் கடத்தல்.. வேலூர் அருகே அதிர்ச்சி சம்பவம்..!வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தத்தில், தந்தையின் கைகளிலிருந்த நான்கு வயது ஆண் குழந்தை கடத்தப்பட்ட சம்பவம், அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த கடத்தல் சம்பவம் அருகே இருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி, பொதுமக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

அம்பானி குடும்பத்தின் நவராத்திரி கொண்டாட்டம்: பாரம்பரிய உடை, கலைநயம் மிக்க அலங்காரம்

அம்பானி குடும்பத்தின் நவராத்திரி கொண்டாட்டம்: பாரம்பரிய உடை, கலைநயம் மிக்க அலங்காரம்அம்பானி குடும்பத்தினர் தங்கள் இல்லத்தில் நவராத்திரி விழாவை மிகுந்த உற்சாகத்துடனும், பாரம்பரியத்துடனும் கொண்டாடினர். இந்த விழாவில் அம்பானி குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கலந்துகொண்டு, ஆரத்தி மற்றும் கர்பா நடனம் போன்ற பாரம்பரிய சடங்குகளில் ஈடுபட்டனர்.

நான் இறந்த பிறகு எனது உடலை தானமாக எடுத்து கொள்ளுங்கள்.. பச்சை குத்திய 84 வயது நபர்..!

நான் இறந்த பிறகு எனது உடலை தானமாக எடுத்து கொள்ளுங்கள்.. பச்சை குத்திய 84 வயது நபர்..!மத்தியப் பிரதேசத்தின் குவாலியரை சேர்ந்த 84 வயதான அசோக் மஜும்தார், தான் இறந்த பிறகு தன் உடலை மருத்துவ கல்லூரிக்கு தானம் செய்ய போவதாக உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டு, அந்த உறுதிமொழியை தனது முதுகில் நிரந்தரமாக பச்சை குத்திக்கொண்ட சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com