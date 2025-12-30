செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (17:30 IST)

விஜய் ஏன் முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்து கருத்து கூறுவதில்லை.. இதுவும் ஒரு வியூகமா?

vijay
தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய கட்சி தலைவர் சந்திக்கும் மிக முக்கியமான விமர்சனம், சமகால பிரச்சனைகளுக்கு அவர் ஏன் உடனடியாக எதிர்வினையாற்றுவதில்லை என்பதாகும். குறிப்பாக, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் அல்லது கவின் ஆணவ கொலை போன்ற உணர்வுப்பூர்வமான சம்பவங்களில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மௌனம் காப்பது குறித்து பல விவாதங்கள் எழுகின்றன. 
 
இது குறித்து அரசியல் விமர்சகர்கள் குறிப்பிடுகையில், எந்த ஒரு விவகாரத்தில் எப்போது பேச வேண்டும் அல்லது எப்போது மௌனம் காக்க வேண்டும் என்பது ஒரு தலைவரின் தனிப்பட்ட ஜனநாயக உரிமை என்று கூறுகின்றனர்.
 
விஜய் தன்னை மற்ற திராவிட கட்சிகளின் வார்ப்பாகவோ அல்லது அவர்களின் அரசியல் பாணியை பின்பற்றுபவராகவோ காட்டிக்கொள்ள விரும்பவில்லை. ஏற்கனவே களத்தில் உள்ள கட்சிகள் ஒரு பிரச்சனையை அணுகும் முறையிலேயே விஜய்யும் செயல்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது தவறானது.
 
அவர் தனக்கென ஒரு "தனிப்பாதையை" வகுத்துள்ளார். தேவையற்ற சர்ச்சைகளில் சிக்கி தனது அரசியல் நகர்வுகளை சிதைத்துக்கொள்ளாமல், தனது இலக்கான 2026 தேர்தலை நோக்கி நிதானமாக பயணிக்கிறார். இந்த மௌனம் என்பது பலவீனத்தின் அடையாளம் அல்ல, மாறாக எதிரிகளுக்கு தனது நிலைப்பாட்டை தீனியாக கொடுக்க விரும்பாத ஒரு முதிர்ச்சியான அரசியல் வியூகம். 
 
எதற்கெல்லாம் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் அவர் காட்டும் இத்தெளிவு, வரும் காலங்களில் அவரது அரசியல் அடையாளத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும்.
 
Edited by Siva

திருத்தணியில் தாக்கப்பட்ட வடமாநில இளைஞர் இப்போது எங்கே இருக்கிறார்? வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி விளக்கம்..!

திருத்தணியில் தாக்கப்பட்ட வடமாநில இளைஞர் இப்போது எங்கே இருக்கிறார்? வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி விளக்கம்..!திருத்தணி ரயில் நிலையம் அருகே ஒடிசாவை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் கொடூரமாக தாக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக, வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி. அஸ்ரா கர்க் விரிவான விளக்கம் அளித்துள்ளார். பாதிக்கப்பட்டவர் வட மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் இந்த தாக்குதல் நடந்ததாக பரவும் தகவல்கள் முற்றிலும் தவறானவை என்று அவர் மறுத்துள்ளார்.

ரெட் ஜெயண்டுடன் இணையும் ரஜினிகாந்த்.. இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

ரெட் ஜெயண்டுடன் இணையும் ரஜினிகாந்த்.. இயக்குனர் யார் தெரியுமா?ரஜினி ரெட் ஜெயண்ட் இணையும் அந்த படத்தின் இயக்குனர் யாராக இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

உங்களுக்கு வந்தா ரத்தம். எங்களுக்குனா தக்காளி சட்னியா?!.. அன்புமணியை கிழித்த அக்கா பையன்!..

உங்களுக்கு வந்தா ரத்தம். எங்களுக்குனா தக்காளி சட்னியா?!.. அன்புமணியை கிழித்த அக்கா பையன்!..அன்புமணி ராமதாஸின் அக்கா மகன் முகுந்த் பரசுராமனை 2024ம் வருடம் நடந்த பாமக பொதுக்குழுவில் இளைஞர் அணி தலைவராக ராமதாஸ் நியமித்தார்.

பிரியங்கா காந்தி மகனுக்கு நிச்சயதார்த்தம்.. மணமகள் யார் தெரியுமா?

பிரியங்கா காந்தி மகனுக்கு நிச்சயதார்த்தம்.. மணமகள் யார் தெரியுமா?காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிரியங்கா காந்தி மற்றும் தொழிலதிபர் ராபர்ட் வத்ராவின் மகன் ரைஹான் வத்ராவுக்கும், அவரது நீண்டகால தோழியான அவீவா பைக்கிற்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றுள்ளது. அவீவா பைக் ஒரு தொழில்முறை புகைப்பட கலைஞர் மற்றும் 'அடெலியர் 11' என்ற கலை நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் ஆவார்.

கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்து கோடிக்கணக்கில் மிரட்டி பணம் பறிப்பு.. துபாய்க்கு தப்பியோடிய இசை நிறுவன உரிமையாளர்..!

கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்து கோடிக்கணக்கில் மிரட்டி பணம் பறிப்பு.. துபாய்க்கு தப்பியோடிய இசை நிறுவன உரிமையாளர்..!துபாய்க்கு தப்பியோடிய பிரபல குற்றவாளி ராவ் இந்தர்ஜீத் யாதவ் மீதான பணமோசடி வழக்கு தொடர்பாக, டெல்லி மற்றும் ஹரியானாவில் உள்ள 10 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி சோதனை நடத்தியது. குருகிராம் மற்றும் ரோஹ்தக் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்ற இந்த சோதனையில் 5 சொகுசு கார்கள், ரூ. 17 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் முக்கிய டிஜிட்டல் ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com