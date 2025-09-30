செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025 (11:46 IST)

கரூர் சம்பவத்திற்கு செந்தில் பாலாஜி தான் காரணம்.. லட்டர் எழுதி வைத்துவிட்டு தற்கொலை செய்த தவெக நிர்வாகி..!

கரூர் சம்பவத்திற்கு செந்தில் பாலாஜி தான் காரணம்.. லட்டர் எழுதி வைத்துவிட்டு தற்கொலை செய்த தவெக நிர்வாகி..!
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் நிர்வாகி ஒருவர் தற்கொலை செய்துகொண்டார். கட்சியின் தலைவர் விஜய்யின் கரூர் பரப்புரையின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலுக்கு தி.மு.க. மற்றும் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியும், காவல்துறையும்தான் காரணம் என்று ஒரு கடிதத்தில் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
 
செஞ்சி போலீசாருக்கு கிடைத்த தகவலின்படி, விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலம் அருகே உள்ள பெருந்துறை கிராமத்தைச் சேர்ந்த 51 வயதான அய்யப்பன் என்பவர், தனது பெற்றோரை சந்திக்க மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு அங்கு சென்றிருக்கிறார். 
 
நேற்று அவர் யாரும் இல்லாத நேரத்தில், வீட்டில் உள்ள ஒரு அறையில் தூக்கில் தொங்கி தற்கொலை செய்துகொண்டார். அவரது தாய் முனியம்மாள் அய்யப்பனை கண்டுபிடித்து, மற்றவர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். அதன்பின்னர், செஞ்சி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
 
சம்பவ இடத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட தற்கொலைக் கடிதத்தில், "விஜய் கரூர் வந்தபோது போதுமான போலீஸ் பாதுகாப்பு இல்லை. விஜய் ரசிகர்கள் நல்ல காரியங்களைச் செய்தனர். இந்த சோகத்திற்கு செந்தில் பாலாஜி தான் காரணம். போலீஸும் இதில் ஈடுபட்டிருக்கிறது. அவர் விரைவில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட வேண்டும்" என்று அய்யப்பன் எழுதியிருந்திருக்கிறார்.
 
அய்யப்பனின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக முண்டியாம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை தொடங்கப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
 
Edited by Siva

திருமணமான முதல் இரவிலேயே மணப்பெண் மாயம்.. நகை மற்றும் பணத்துடன் தரகருடன் ஓடிப்போனாரா?

திருமணமான முதல் இரவிலேயே மணப்பெண் மாயம்.. நகை மற்றும் பணத்துடன் தரகருடன் ஓடிப்போனாரா?உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஆக்ராவை சேர்ந்த பெண்ணுக்கும், ராஜஸ்தான் மாநிலம் கிஷான்கரை சேர்ந்த இளைஞருக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டது. இந்த திருமணத்தை ஜிதேந்திரா என்ற திருமணத் தரகர் மூலம் பேசி முடித்ததாக மாப்பிள்ளை வீட்டார் தெரிவித்தனர். இதற்காக அந்த தரகருக்கு ₹2 லட்சம் தரப்பட்டுள்ளது.

கரூர் 41 பேர் உயிரிழப்பு விவகாரம்! ஹேமமாலினி குழு தமிழகம் வந்தடைந்தது!

கரூர் 41 பேர் உயிரிழப்பு விவகாரம்! ஹேமமாலினி குழு தமிழகம் வந்தடைந்தது!கரூரில் கூட்டநெரிசலில் 41 பேர் பலியான விவகாரம் குறித்து விசாரிக்க NDA அனுப்பியுள்ள எம்.பிக்கள் குழு கோவை வந்தடைந்தனர்.

காந்தியடிகளின் பிறந்தநாளில் மதுவை ஒழிக்க தீர்மானம்! கிராமசபை கூட்டங்களுக்கு அன்புமணி வேண்டுகோள்!

காந்தியடிகளின் பிறந்தநாளில் மதுவை ஒழிக்க தீர்மானம்! கிராமசபை கூட்டங்களுக்கு அன்புமணி வேண்டுகோள்!காந்தி பிறந்தநாளான அக்டோபர் 2ம் தேதி நடைபெற உள்ள கிராமசபை கூட்டங்களில் மதுவை ஒழிக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றும்படி அன்புமணி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

தேர்தலில் மன்மோகன்சிங்கை தோற்கடித்த பாஜக பிரபலம் காலமானார்.. அஞ்சலி செலுத்தும் தலைவர்கள்..!

தேர்தலில் மன்மோகன்சிங்கை தோற்கடித்த பாஜக பிரபலம் காலமானார்.. அஞ்சலி செலுத்தும் தலைவர்கள்..!நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கை தோற்கடித்த பாஜக பிரபலம் விஜய்குமார் மால்கோத்ரா காலமானார். அவருக்கு வயது 93.

13 வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த முதியவர்.. சாகும் வரை சிறை என தீர்ப்பு..!

13 வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த முதியவர்.. சாகும் வரை சிறை என தீர்ப்பு..!13 வயது எட்டாம் வகுப்பு படித்த சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த முதியவருக்கு சாகும் வரை சிறை தண்டனை என கோவை நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com