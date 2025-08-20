புதன், 20 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 20 ஆகஸ்ட் 2025 (09:14 IST)

தவெக மாநாடா.. மதுரை திருவிழாவா? கூட்டம் கூட்டமாக வந்து மாநாடு திடலை பார்வையிடும் மக்கள்!

TVK madurai manaadu

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இரண்டாவது மாநாடு மதுரையில் நடைபெற உள்ள நிலையில், மாநாடு நடக்கும் இடத்திற்கு மக்கள் சுற்றுலா செல்வது போல சென்று பார்வையிட்டு வருகின்றனர்.

 

தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி அரசியலில் அடியெடுத்து வைத்த நடிகர் விஜய், கட்சியின் முதல் மாநாட்டை விக்கிரவாண்டியில் பல லட்சம் மக்கள் கூட நடத்தினார். அதை தொடர்ந்து இரண்டாவது மாநாடு மதுரையில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. மதுரை அருகே பாரபத்தியில் 506 ஏக்கர் நிலத்தில் மாநாட்டிற்கான பிரம்மாண்டமான ஏற்பாடுகள் நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், நாளை மாநாடு நடைபெற உள்ளது.

 

ஆனால் இந்த மாநாட்டில் கர்ப்பிணி பெண்கள், கைக்குழந்தைகள் வைத்துள்ள பெண்கள், முதியவர்கள், மாற்று திறனாளிகள் மற்றும் இதய, சுவாச பிரச்சினை உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டாம் என்றும், அவர்கள் வீட்டில் இருந்தே மாநாட்டை டிவியில் காண வேண்டும் என்றும் தவெக தலைவர் விஜய் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

 

இதனால் நேற்று மாநாடு பணிகள் அனைத்தும் நடந்து முடிந்திருந்த நிலையில் மதுரை மற்றும் சுற்றுவட்டாரத்தை சேர்ந்த ஏராளமான மக்கள் மாநாடு நடைபெறும் இடத்திற்கு வந்ததோடு அங்கு நடைபெற்ற பணிகளையும் கண்டனர். அவர்களை தவெகவினர் வரவேற்று அமர வைத்தனர். தவெகவின் தேர்தல் ஆலோசகரான ஆதவ் அர்ஜூனா மக்களை சந்தித்ததோடு, அனைவரும் மாநாட்டிற்கு நேரில் வர முடியாத நிலை நிலவுவதையும், அவர்கள் அதனால் டிவியில் பார்த்துக் கொள்ளும்படியும் அறிவுறுத்தினார். மக்கள் பலர் மாநாட்டு திடலுக்கு சுற்றுலா வருவது போல வந்து சென்ற சம்பவம் வைரலாகியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

நடைப்பயிற்சிக்கு அழைத்து வந்த நாய் கடித்து ஏழை தொழிலாளி பலி.. அலட்சியத்தால் பறிபோன உயிர்..!

நடைப்பயிற்சிக்கு அழைத்து வந்த நாய் கடித்து ஏழை தொழிலாளி பலி.. அலட்சியத்தால் பறிபோன உயிர்..!சென்னையின் ஜாஃபர்கான்பேட்டை பகுதியில், நடைப்பயிற்சிக்காக அழைத்து வரப்பட்ட வளர்ப்பு நாய் ஒன்று கடித்ததில், சமையல் தொழிலாளி ஒருவர் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இன்சூரன்ஸ் பாலிசி காலாவதி ஆகிவிட்டதா? எல்.ஐ.சி தரும் புதுப்பிக்கும் திட்டம்..!

இன்சூரன்ஸ் பாலிசி காலாவதி ஆகிவிட்டதா? எல்.ஐ.சி தரும் புதுப்பிக்கும் திட்டம்..!லைப் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம், காலாவதியான பாலிசிகளை புதுப்பிப்பதற்காக ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.

"வாக்குத் திருட்டு" குற்றச்சாட்டு.. அவசர அவசரமாக யூடியூப் வீடியோக்கள் நீக்கம்..!

சமீபத்தில், எதிர்க்கட்சிகள் தேர்தல் ஆணையம் மீது "வாக்குத் திருட்டு" என்ற குற்றச்சாட்டுகளை எழுப்பி வருகின்றன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் சமூக வலைத்தளங்களில், குறிப்பாக யூடியூப் தளத்தில், பெரும் விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளன.

30 நாட்கள் சிறையில் இருந்தால் 31வது நாளில் பதவி நீக்கம்.. அமித்ஷா தாக்கல் செய்யும் அதிரடி மசோதா..!

30 நாட்கள் சிறையில் இருந்தால் 31வது நாளில் பதவி நீக்கம்.. அமித்ஷா தாக்கல் செய்யும் அதிரடி மசோதா..!மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று தாக்கல் செய்ய உள்ள மசோதாக்களில் ஒரு பிரதமர் அல்லது முதலமைச்சர் அல்லது அமைச்சர் முப்பது நாட்கள் சிறையில் வைக்கப்பட்டால் அவர் தனது பதவியை 31 வது நாள இழப்பார் என்று கூறப்படுவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வீண் வாக்குவாதத்தால் பகை ஏற்படலாம்! இன்றைய ராசி பலன்கள் (20.08.2025)!

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வீண் வாக்குவாதத்தால் பகை ஏற்படலாம்! இன்றைய ராசி பலன்கள் (20.08.2025)!இன்று உங்களுடைய ராசியின்படி உங்களுக்கான நாள் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

