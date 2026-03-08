ஞாயிறு, 8 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 8 மார்ச் 2026 (11:48 IST)

ஒரு தமிழனா சங்கீதாவை நினச்சி வெட்கப்படுறேன்!.. இலங்கை எம்.பி கோபம்

ஒரு தமிழனா சங்கீதாவை நினச்சி வெட்கப்படுறேன்!.. இலங்கை எம்.பி கோபம்
நடிகர் விஜயை திருமணம் செய்து கொண்டு அவருடன் 27 வருடங்கள் குடும்பம் நடத்தியவர் சங்கீதா. இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கும் நிலையில் தற்போது விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகி இருக்கிறார்.விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும் அதனால் தங்களின் திருமண வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டதாகவும், விஜய் தன்னை கொடுமைப்படுத்தியதாகவும் பரபரப்பு புகார்களை கூறியிருக்கிறார் சங்கீதா..

விஜய் அரசியலுக்கு வந்து இரண்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குவார் என பலரும் எதிர்பார்த்தார்கள்.. அரசியலுக்கு புதிதாக வந்திருகும் விஜய்க்கு வாக்களிப்போம் என பலரும் கூறிவரும் நிலையில் சங்கீதா கூறிய குற்றச்சாட்டுகள் பரபரப்பை கிளம்பியிருக்கிறது.. விஜயின் மீது இருந்த நம்பிக்கையும் இது குறைத்திருக்கிறது. இந்நிலையில், சங்கீதா விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகியது தொடர்பாக இலங்கை தமிழர் அர்ச்சுனா எம்பி ஒரு வீடியோ வெளியிட்டிருக்கிறார்.

அதில் அவர் சங்கீதாவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறார்.. ஒரு இலங்கை தமிழனாக உனது செயலைப் பார்த்து வெட்கப்படுகிறேன்.. இலங்கையில் உன் வீடு எங்கே இருக்கிறது என சொல்.. நான் அங்கு வந்து உனக்கு மாலை அணிவித்து கோவில் கட்டுகிறேன். அந்த மனுஷன் இப்போதுதான் அரசியலில் வந்து கொண்டிருந்தார்.. அதில் அவர் வெற்றி பெறும் நேரத்தில் நீ இப்படி செய்து விட்டாய்.. அவர் உன்னை அடித்தே இருந்தாலும் நீ அவர் பக்கம் நின்றிருக்க வேண்டும்’ என்று பேசியிருக்கிறார்..

இந்த அர்ச்சுனா எம்.பி.தான் சில நாட்களுக்கு இலங்கை பாராளுமன்றத்தில் அனல் பறக்க பேசிய வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலானது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஓபிஎஸ் ஒரு பச்சைத்தமிழன்.. புகழாரம் சூட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

ஓபிஎஸ் ஒரு பச்சைத்தமிழன்.. புகழாரம் சூட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..!தமிழக அரசியலில் ஒரு வரலாற்று திருப்பமாக, முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் தனது மகன் ரவீந்திரநாத் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான ஆதரவாளர்களுடன் திமுகவில் இணைந்தார். இந்நிலையில் மதுரையில் நடைபெற்ற "தாய்க்கழகம் திரும்பும் விழா" நிகழ்வில், முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இந்த இணைப்பு நடைபெற்றது.

பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து.. கல்லூரி மாணவிகளுக்கு ரூ.1000.. முதியோர்களுக்கு ரூ.3000.. தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்த ராகுல் காந்தி..!

பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து.. கல்லூரி மாணவிகளுக்கு ரூ.1000.. முதியோர்களுக்கு ரூ.3000.. தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்த ராகுல் காந்தி..!கேரள சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு காங்கிரஸ் சார்பில் நடைபெற்ற 'புதுயுக யாத்திரை' நிறைவு விழாவில் ராகுல் காந்தி பங்கேற்று உரையாற்றினார்.

ஜனாதிபதி கலந்து கொள்ளும் விழாவுக்கு வரமுடியாது.. மக்கள் பணியில் பிசியாக இருக்கிறேன்: மம்தா பானர்ஜி

ஜனாதிபதி கலந்து கொள்ளும் விழாவுக்கு வரமுடியாது.. மக்கள் பணியில் பிசியாக இருக்கிறேன்: மம்தா பானர்ஜிமேற்கு வங்கத்தில் நடைபெறும் 9-வது சர்வதேச சந்தாலி மாநாடு, அரசியல் மோதல் களமாக மாறியுள்ளது. சந்தால் பழங்குடியின மக்களின் மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தை போற்றும் இந்த நிகழ்வில், இந்தியக் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு பங்கேற்றார். ஆனால், மாநில அரசு கடைசி நேரத்தில் மாநாட்டு இடத்தை மிகச்சிறிய பகுதிக்கு மாற்றியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

விஜய் - திரிஷா!.. யார பழிவாங்கற?.. நாலு செவத்துக்குள்ள வச்சிக்கோ!.. சமுத்திரக்கனி கோபம்...

விஜய் - திரிஷா!.. யார பழிவாங்கற?.. நாலு செவத்துக்குள்ள வச்சிக்கோ!.. சமுத்திரக்கனி கோபம்...நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜயின் மனைவி சங்கீதா சமீபத்தில் விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகினார்.

என் எச்சிலில் அரசியல் செய்றான் ஒருத்தான்!.. விஜயை தாக்கிய சீமான்!...

என் எச்சிலில் அரசியல் செய்றான் ஒருத்தான்!.. விஜயை தாக்கிய சீமான்!...நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கியதில் இருந்தே அவரை கடுமையாக விமர்சித்து வருபவர் சீமான்..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com