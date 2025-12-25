வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025 (13:41 IST)

2026ல் விஜய் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது: செங்கோட்டையன்

2026ல் விஜய் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது: செங்கோட்டையன்
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் நிர்வாக குழு தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன், வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார். 
 
கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தமிழக மக்கள் விஜய்யின் தலைமையை ஏற்று அவர் நாட்டை ஆள வேண்டும் என்று பெருமளவில் விரும்புவதாக குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக, கொங்கு மண்டலத்தில் தவெக மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று வாகை சூடும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
 
முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் தவெக-வுடன் இணைந்து செயல்படுவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதை அவர் உறுதிப்படுத்தினார். ஓபிஎஸ் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் மீண்டும் ஒருபோதும் இணையப்போவதில்லை என்பதில் உறுதியாக இருப்பதாகவும், இதற்கான இறுதி முடிவை அவர்கள் விரைவில் எடுப்பார்கள் என்றும் கூறினார். 
 
மேலும், பொங்கல் பண்டிகைக்குப் பிறகு அதிமுகவிலிருந்து பல முக்கிய நிர்வாகிகள் விலகி விஜய்யின் கட்சியில் இணையவிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும் என்று அவர் கூறினார். 
 
விஜய்யின் இந்த அரசியல் எழுச்சி புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா காலத்து அரசியல் சூழலைத் தனக்கு நினைவூட்டுவதாகவும் செங்கோட்டையன் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

முதல்வர் துவங்கி வைத்த Volvo பேருந்து கட்டண விபரம்!.. பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு!..

முதல்வர் துவங்கி வைத்த Volvo பேருந்து கட்டண விபரம்!.. பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு!..என்னதான் தமிழக அரசு போக்குவரத்து துறை சார்பாக தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் டீலக்ஸ் வசதி கொண்ட பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டாலும் ஆம்னி பேருந்தில் இருக்கும் வசதிகள் போல அரசு பேருந்துகளில் இல்லை என்ற புகார் இருக்கிறது.

அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் குழப்பத்தால் விஜய்க்கு லாபமா? 30% வாக்குகளை பெறுமா தவெக?

அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் குழப்பத்தால் விஜய்க்கு லாபமா? 30% வாக்குகளை பெறுமா தவெக?2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் களம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு பெரும் சவால்கள் நிறைந்ததாகவே காட்சியளிக்கிறது. குறிப்பாக, பாஜக 70 தொகுதிகள் வரை கேட்பதாக நிலவும் தகவல்கள் அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பை அதிருப்தியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இத்தகைய இழுபறிகளால் கூட்டணியில் உள்ள பாமக மற்றும் தேமுதிக போன்ற கட்சிகள் தங்களின் அடுத்தகட்ட அரசியல் நகர்வை தீர்மானிக்க முடியாமல் பெரும் தவிப்பில் உள்ளன.

நான் கொடுக்கும் தொகுதிகளை மட்டுமே வாங்கி கொள்ள வேண்டும்: கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஈபிஎஸ் நிபந்தனை?

நான் கொடுக்கும் தொகுதிகளை மட்டுமே வாங்கி கொள்ள வேண்டும்: கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஈபிஎஸ் நிபந்தனை?தமிழக அரசியலில் அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையிலான கூட்டணி என்பது கொள்கை ரீதியானதாக இல்லாமல், ஒரு நிர்ப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் உருவான ஒன்றாகவே பார்க்கப்படுகிறது என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

டிடிவிக்கு 6 இடங்கள்.. ஓபிஎஸ்-க்கு 3 இடங்கள்.. ஈபிஎஸ் முடிவை இருவரும் ஏற்று கொள்வார்களா? தவெகவை நோக்கி செல்வார்களா?

டிடிவிக்கு 6 இடங்கள்.. ஓபிஎஸ்-க்கு 3 இடங்கள்.. ஈபிஎஸ் முடிவை இருவரும் ஏற்று கொள்வார்களா? தவெகவை நோக்கி செல்வார்களா?தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு குறித்த விவாதங்கள் சூடுபிடித்துள்ளன. குறிப்பாக, சமீபத்தில் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி இடையிலான சந்திப்பிற்கு பிறகு, சில குறிப்பிட்ட எண்கள் ஊடகங்களில் கசிந்துள்ளன.

விஜய்யை முதல்வர் வேட்பாளராக ஒப்புக்கொண்டார்களா டிடிவி, ஓபிஎஸ், பிரேமலதா, ராமதாஸ்? அமைகிறது மெகா கூட்டணி?

விஜய்யை முதல்வர் வேட்பாளராக ஒப்புக்கொண்டார்களா டிடிவி, ஓபிஎஸ், பிரேமலதா, ராமதாஸ்? அமைகிறது மெகா கூட்டணி?தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு ஒரு பிரம்மாண்ட 'மெகா கூட்டணி' உருவாவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய்யை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்றுக்கொண்டு டிடிவி தினகரன், ஓ. பன்னீர்செல்வம், பிரேமலதா விஜயகாந்த் மற்றும் டாக்டர் ராமதாஸ் ஆகியோர் கைகோர்க்க போகிறார்களா என்ற கேள்வி அரசியல் வட்டாரத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com