2026ல் விஜய் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது: செங்கோட்டையன்
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் நிர்வாக குழு தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன், வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தமிழக மக்கள் விஜய்யின் தலைமையை ஏற்று அவர் நாட்டை ஆள வேண்டும் என்று பெருமளவில் விரும்புவதாக குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக, கொங்கு மண்டலத்தில் தவெக மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று வாகை சூடும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் தவெக-வுடன் இணைந்து செயல்படுவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதை அவர் உறுதிப்படுத்தினார். ஓபிஎஸ் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் மீண்டும் ஒருபோதும் இணையப்போவதில்லை என்பதில் உறுதியாக இருப்பதாகவும், இதற்கான இறுதி முடிவை அவர்கள் விரைவில் எடுப்பார்கள் என்றும் கூறினார்.
மேலும், பொங்கல் பண்டிகைக்குப் பிறகு அதிமுகவிலிருந்து பல முக்கிய நிர்வாகிகள் விலகி விஜய்யின் கட்சியில் இணையவிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும் என்று அவர் கூறினார்.
விஜய்யின் இந்த அரசியல் எழுச்சி புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா காலத்து அரசியல் சூழலைத் தனக்கு நினைவூட்டுவதாகவும் செங்கோட்டையன் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
