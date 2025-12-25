வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025 (10:37 IST)

திமுகவிற்கு நேரடி எதிரி நான்தான்.. கிறிஸ்துமஸ் விழா மூலம் உறுதி செய்த விஜய்..!

vijay
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய அறிக்கை, ஆளுங்கட்சியான திமுகவின் முகத்தில் நேரடியாக அறைந்ததை போல அமைந்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
"திமுகவிற்கு நேரடி எதிரி நான்தான்" என்ற முனைப்புடன் விஜய் செயல்பட தொடங்கியிருப்பது, அதிமுக, பாஜக மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி போன்ற பிற கட்சிகளை இரண்டாம் இடத்திற்குத் தள்ளியுள்ளது.
 
கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது கன்னியாகுமரி நிகழ்வாக இருக்கட்டும், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னெடுக்கும் ஒவ்வொரு செயலும் மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக மாறி வருகிறது. கன்னியாகுமரி போன்ற பகுதிகளில் அவர் பங்கேற்ற நிகழ்வுகள் அதிமுகவின் பாரம்பரிய இடங்களை கூட தட்டிப்பறிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 
 
ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகள் மற்றும் மாவட்ட ரீதியான சுற்றுப்பயணங்கள் இன்னும் தீவிரமடையும் என்பதால், ஆளுங்கட்சியான திமுகவிற்கு இது ஒரு தர்மசங்கடமான மற்றும் பெரும் சவாலான சூழலை உருவாக்கியுள்ளது என்பதில் ஐயமில்லை. வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அச்சாரமாகவே இந்த மோதல் போக்கு பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

‘பராசக்தி’ படத்தை வச்சு செய்த சென்சார் போர்டு.. ஏராளமான கட்ஸ்.. ரிவைஸிங் கமிட்டி செல்ல திட்டம்..!

‘பராசக்தி’ படத்தை வச்சு செய்த சென்சார் போர்டு.. ஏராளமான கட்ஸ்.. ரிவைஸிங் கமிட்டி செல்ல திட்டம்..!சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில், சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 10-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

கோலிவுட் 2025ன் சிறந்த அறிமுகங்கள்.. குட்டி டிராகனாக கலக்கிய ஹர்ஷத்கான்

கோலிவுட் 2025ன் சிறந்த அறிமுகங்கள்.. குட்டி டிராகனாக கலக்கிய ஹர்ஷத்கான்இந்த வருடம் தமிழ் சினிமாவின் சிறந்த அறிமுகங்கள் பற்றிய செய்தியை தான் பார்க்க இருக்கிறோம். முதலில் டிராகன் படத்தில் நடித்த ஹர்ஷத் கான்.

இந்தியிலும் வெளியாகிறது ‘ஜனநாயகன்’.. டைட்டில் அறிவிப்பு..!

இந்தியிலும் வெளியாகிறது ‘ஜனநாயகன்’.. டைட்டில் அறிவிப்பு..!நடிகர் விஜய் மற்றும் இயக்குநர் ஹெச். வினோத் கூட்டணியில் உருவாகி வரும் 'ஜன நாயகன்' திரைப்படத்தின் ஹிந்தித் தலைப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தனுஷை ரூ.1 கோடி வித்தியாசத்தில் முந்திய சிவகார்த்திகேயன்.. கொண்டாடும் ரசிகர்கள்..!

தனுஷை ரூ.1 கோடி வித்தியாசத்தில் முந்திய சிவகார்த்திகேயன்.. கொண்டாடும் ரசிகர்கள்..!தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரங்களான தனுஷ் மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் இடையே தற்போது 'டிஜிட்டல் உரிமம்' குறித்த ஒரு சுவாரசியமான போட்டி நிலவி வருகிறது.

அடுத்த படத்தையும் நாங்களே தயாரிக்கின்றோம்: ஜேசன் சஞ்சய்க்கு வாக்குறுதி அளித்த லைகா..!

அடுத்த படத்தையும் நாங்களே தயாரிக்கின்றோம்: ஜேசன் சஞ்சய்க்கு வாக்குறுதி அளித்த லைகா..!தளபதி விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் 'சிக்மா' படத்தின் ப்ரோமோ வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ஆகிய இரு மொழிகளிலும் சேர்த்து இதுவரை சுமார் 3 மில்லியன் பார்வைகளைக் கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com