வெள்ளி, 17 அக்டோபர் 2025
வெள்ளி, 17 அக்டோபர் 2025 (14:29 IST)

இன்று மாலை 22 மாவட்டங்களில் மழை கொட்டும்: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்...!

வடகிழக்கு பருவ மழை தொடங்கி சென்னை உள்பட தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் இன்று மாலை தமிழகத்தில் உள்ள 22 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
 
கடலூர், அரியலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, விருதுநகர், தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், திருப்பூர் மற்றும் கோவை ஆகிய மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யும்.
 
அதேபோல் ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் லேசான மழையும் பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது 
எனவே மேற்கண்ட 22 மாவட்டங்களில் உள்ள பொதுமக்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்
 
 
கோல்ட்ரிப் மருந்து விவகாரம்! மத்திய அரசீன் அலட்சியமே காரணம்! - மா.சுப்பிரமணியன் குற்றச்சாட்டு!

கோல்ட்ரிப் மருந்து விவகாரம்! மத்திய அரசீன் அலட்சியமே காரணம்! - மா.சுப்பிரமணியன் குற்றச்சாட்டு!மத்திய பிரதேசத்தில் இருமல் மருந்து குடித்து குழந்தைகள் பலியான சம்பவம் தொடர்பாக சட்டமன்றத்தில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

ஆரம்பமே 42% கூடுதல் மழை.. இன்னும் அதிகரிக்கும் மழை! - வானிலை ஆய்வு மையம்!

ஆரம்பமே 42% கூடுதல் மழை.. இன்னும் அதிகரிக்கும் மழை! - வானிலை ஆய்வு மையம்!வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி சில நாட்களே ஆகியுள்ள நிலையில் அதற்கு இயல்பை விட மழைப்பொழிவு அதிகரித்துள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

முதல்முறையாக நேருக்கு நேர் சந்திக்கும் ஜெலன்ஸ்கி - புதின்? - ட்ரம்பின் அடுத்த போர்நிறுத்த வியூகம்!

முதல்முறையாக நேருக்கு நேர் சந்திக்கும் ஜெலன்ஸ்கி - புதின்? - ட்ரம்பின் அடுத்த போர்நிறுத்த வியூகம்!ரஷ்யா - உக்ரைன் போரை நிறுத்த பல வழிகளில் முயற்சித்து வரும் ட்ரம்ப் அதன் ஒரு பகுதியாக இருநாட்டு அதிபர்களையும் சந்திக்க வைக்க முயற்சித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் கச்சத்தீவுக்கு செல்ல வேண்டும்: அப்போது தான் திமுகவின் நாடகம் தெரியும்: பாஜக

முதல்வர் ஸ்டாலின் கச்சத்தீவுக்கு செல்ல வேண்டும்: அப்போது தான் திமுகவின் நாடகம் தெரியும்: பாஜகஇலங்கை அதிபரிடம் கச்சத்தீவை மீட்க வலியுறுத்துமாறு பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதிய விவகாரத்தில், தமிழக பாஜக துணைத் தலைவர் சக்கரவர்த்தி கடும் விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளார்.

கிரிக்கெட் வீரர் ஜடேஜா மனைவிக்கு அமைச்சர் பதவி.. குஜராத் புதிய அமைச்சரவையின் முழு விவரங்கள்..!

கிரிக்கெட் வீரர் ஜடேஜா மனைவிக்கு அமைச்சர் பதவி.. குஜராத் புதிய அமைச்சரவையின் முழு விவரங்கள்..!பிரபல இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜாவின் மனைவியான ரிவாபா ஜடேஜா, குஜராத் மாநிலத்தின் அமைச்சரவையில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டு இன்று பதவியேற்று கொண்டார்.

