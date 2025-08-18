திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025 (07:31 IST)

தமிழகத்தில் 13 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது கனமழை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

தமிழகத்தில் அடுத்த சில மணி நேரத்திற்குள் 13 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக இந்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிக்கையின்படி, அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள் பின்வருமாறு:
 
சென்னை
 
செங்கல்பட்டு
 
காஞ்சிபுரம்
 
திருவள்ளூர்
 
நீலகிரி
 
கோவை
 
கிருஷ்ணகிரி
 
தருமபுரி
 
திருவண்ணாமலை
 
வேலூர்
 
ராணிப்பேட்டை
 
திருப்பத்தூர்
 
தென்காசி
 
இந்த மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் அவ்வப்போது மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
 
மழைக்காலங்களில் பொதுமக்கள் வெளியில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும், இடி மற்றும் மின்னலின்போது பாதுகாப்பான இடங்களில் தஞ்சம் அடைய வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
Edited by Siva
 

வேளாண்சார் தொழில்களுக்கு மகத்தான எதிர்காலம்! ஈஷா அக்ரி ஸ்டார்ட்-அப் திருவிழா 2.O

வேளாண்சார் தொழில்களுக்கு மகத்தான எதிர்காலம்! ஈஷா அக்ரி ஸ்டார்ட்-அப் திருவிழா 2.O5,000 பேர் பங்கேற்ற ஈஷா அக்ரி ஸ்டார்ட்-அப் திருவிழா 2.O-இல் முன்னோடி தொழில் முனைவோர்கள் பேச்சு

ராகுல்காந்தி இந்திய அரசியலமைப்பையே அவமதித்துவிட்டார்! - தேர்தல் ஆணையர் வேதனை!

ராகுல்காந்தி இந்திய அரசியலமைப்பையே அவமதித்துவிட்டார்! - தேர்தல் ஆணையர் வேதனை!இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவோடு இணைந்து வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு செய்ததாக ராகுல்காந்தி குற்றம் சாட்டியது குறித்து தலைமை தேர்தல் ஆணையர் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

காதலியின் கைப்பிடிக்க மனைவி கொலை! திருட்டு என நாடகமாடிய பாஜக உள்ளூர் தலைவர்!

காதலியின் கைப்பிடிக்க மனைவி கொலை! திருட்டு என நாடகமாடிய பாஜக உள்ளூர் தலைவர்!ராஜஸ்தானில் காதலியுடன் வாழ்வதற்கு தடையாக இருந்த மனைவியை கொன்றுவிட்டு பாஜக உள்ளூர் தலைவர் நாடகம் போட்டது அம்பலமாகியுள்ளது.

திருமாவளவனுக்கு சமூகநீதி தேவையில்ல.. தேர்தல் சீட்தான் தேவை! - மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன்!

திருமாவளவனுக்கு சமூகநீதி தேவையில்ல.. தேர்தல் சீட்தான் தேவை! - மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன்!தூய்மை பணியாளர்கள் விவகாரத்தில் அவர்களுக்கு நிரந்தர வேலை தேவையில்லை என திருமாவளவன் பேசியிருப்பது குறித்து மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

முன்பு வாக்கு திருட்டு தெரியாமல் இருந்தது, ஆனால் இப்போது எல்லோருக்கும் தெரிந்துவிட்டது: ராகுல் காந்தி

முன்பு வாக்கு திருட்டு தெரியாமல் இருந்தது, ஆனால் இப்போது எல்லோருக்கும் தெரிந்துவிட்டது: ராகுல் காந்திபீகார் மாநிலம் சசாரமில் நடைபெற்ற 'வாக்காளர் உரிமை யாத்திரை'யின்போது, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மற்றும் காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி, "தேர்தல் ஆணையம் என்ன செய்கிறது என்பது ஒட்டுமொத்த நாட்டிற்கும் தெரியும்" என்று பேசினார்.

