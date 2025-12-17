ஓபிஎஸ்க்கு ஒருபோதும் அதிமுகவில் இனி இடமில்லை.. பாஜகவுக்கு 30 தொகுதிகள்: சேலம் மணிகண்டன்
அதிமுக ஆதரவாளர் சேலம் மணிகண்டன் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் எடப்பாடி பழனிசாமி தற்போது அதிமுகவின் அசைக்க முடியாத தலைவராக உருவெடுத்துள்ளதாகவும், 2026 தேர்தல் அவருக்கு ஒரு முக்கிய 'அக்னிப் பரீட்சை' என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதிமுக தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன்னரே விருப்பமனு வாங்குவது கட்சியின் வழக்கமான வேகம் என்றும், எடப்பாடி பழனிசாமி தனது தலைமையின் கீழ் தொண்டர்களை ஒருமுகப்படுத்தி வைத்துள்ளார் என்றும் அவர் வாதிடுகிறார்.
ஓ.பன்னீர்செல்வம் இனி ஒருபோதும் அதிமுகவில் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட மாட்டார் என்றும், அண்ணாமலை ஏற்படுத்திய குழப்பங்களை தீர்க்கவே அமித்ஷா தற்போது நேரடியாக களமிறங்கியுள்ளதாகவும் அவர் கூறுகிறார். அண்ணாமலை அதிமுகவை வலுவிழக்க செய்ய முயன்றது பாஜக தலைமைக்கு புரிந்துவிட்டது என்பது அவர் கருத்து.
ஜனவரி மாத இறுதியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் ஒரு பிரம்மாண்டமான பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் என்றும், அதில் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக பிரதமர் அறிவிப்பார் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
பாஜகவிற்குத் தமிழகத்தில் சுமார் 8% வாக்கு வங்கி இருப்பதை ஒப்புக்கொள்ளும் அவர், தொகுதி பங்கீட்டில் அதிமுக சுமார் 30 இடங்கள் வரை பாஜகவிற்கு வழங்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்தார்.
Edited by Siva