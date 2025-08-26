செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025 (18:13 IST)

அரசியலில் விஜய் ஒரு 'காலி பெருங்காய டப்பா: அமைச்சர் சேகர்பாபு

அண்மையில் அமைச்சர் சேகர் பாபு, நடிகர் விஜய் மற்றும் அவரது அரசியல் கட்சி குறித்துக் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
விஜய் இரண்டு மாநாடுகளை மட்டுமே நடத்தியுள்ளதாகவும், இன்னும் சில மாநாடுகளை நடத்தினால், அவரது அரசியல் செல்வாக்கு 'காலி பெருங்காய டப்பா' போல ஆகிவிடும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
தமிழ்நாட்டில், நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருவதும், பின்னர் காணாமல் போவதும் ஒரு தொடர் நிகழ்வாக இருந்துள்ளது. பல நடிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுடன் அரசியல் களத்தில் நுழைந்தாலும், மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற முடியாமல் தவித்துள்ளனர் என்று கூறினார்.
 
நடிகர் விஜய், திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாற்றாக தன்னை முன்னிறுத்த முயற்சித்து வரும் வேளையில், ஆளும் கட்சியில் இருந்து வரும் இந்த விமர்சனங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
 
விஜய், தனது அரசியல் பயணத்தின் தொடக்கத்திலேயே, மத்திய பாஜக மற்றும் மாநில திமுக அரசுகளை வெளிப்படையாக விமர்சித்துள்ளார். இது, அவருக்கு ஆதரவான ஒரு புதிய அலையை உருவாக்குமா அல்லது அவரது அரசியல் எதிர்காலத்தைச் சவாலுக்குள்ளாக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva

நாடு முழுவதும் ஜியோ சேவை பாதிப்பு: ஆயிரக்கணக்கான பயனர்கள் அவதி

நாடு முழுவதும் ஜியோ சேவை பாதிப்பு: ஆயிரக்கணக்கான பயனர்கள் அவதிநாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள ரிலையன்ஸ் ஜியோ பயனர்கள் இன்று தொலைபேசி அழைப்புகள் மற்றும் மொபைல் இணையதள சேவையை அணுகுவதில் சிரமங்களை எதிர்கொண்டனர். இது, ஆயிரக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பெரும் இடையூறை ஏற்படுத்தியது.

கத்தியை நெருப்பில் காட்டி மனைவிக்கு சூடு வைத்த கணவன்.. இன்னொரு வரதட்சணை கொடுமை சம்பவம்..!

கத்தியை நெருப்பில் காட்டி மனைவிக்கு சூடு வைத்த கணவன்.. இன்னொரு வரதட்சணை கொடுமை சம்பவம்..!மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில், புதிதாகத் திருமணம் ஆன பெண் ஒருவர், மதுபோதையில் தனது கணவர் சூடான கத்தியால் உடலில் சூடு வைத்ததாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜம்மு - காஷ்மீரில் திடீரென ஏற்பட்ட மேகவெடிப்பு, கனமழை.. வைஷ்ணோ தேவி கோயிலுக்கு சென்றவர்கள் என்ன ஆனார்கள்?

ஜம்மு - காஷ்மீரில் திடீரென ஏற்பட்ட மேகவெடிப்பு, கனமழை.. வைஷ்ணோ தேவி கோயிலுக்கு சென்றவர்கள் என்ன ஆனார்கள்?ஜம்மு - காஷ்மீரில் பெய்துவரும் கனமழை, மேகவெடிப்பு மற்றும் நிலச்சரிவு காரணமாக டோடா மாவட்டத்தில் 4 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், பல இடங்களில் வீடுகள் இடிந்து சேதமடைந்தன. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

பூந்தமல்லி - போரூர் இடையே மெட்ரோ வழித்தடம்.. பாதுகாப்பு சான்றிதழ் சோதனை பணிகள் நிறைவு..

பூந்தமல்லி - போரூர் இடையே மெட்ரோ வழித்தடம்.. பாதுகாப்பு சான்றிதழ் சோதனை பணிகள் நிறைவு..சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணியின் ஒரு பகுதியாக, பூந்தமல்லி புறவழி சாலை முதல் போரூர் வரையிலான வழித்தடத்தில் ரயில் சேவை தொடங்குவதற்கான பாதுகாப்பு சோதனைகள் நிறைவடைந்துள்ளன. ரயில்வே அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் ஆர்டிஎஸ்ஓ அமைப்பால் நடத்தப்பட்ட இந்த சோதனைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்துள்ளதாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

சென்னையின் முக்கிய சாலைக்கு நடிகர் ஜெய்சங்கர் பெயர்.. அரசாணை வெளியீடு..!

சென்னையின் முக்கிய சாலைக்கு நடிகர் ஜெய்சங்கர் பெயர்.. அரசாணை வெளியீடு..!சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள கல்லூரி பாதையின் பெயரை 'ஜெய்சங்கர் சாலை' என்று மாற்றம் செய்ய அனுமதி அளித்த தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. கல்லூரி பாதையில் இருந்த வீட்டில் பல ஆண்டுகள் வசித்து வந்த நடிகர் ஜெய்சங்கருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதுகுறித்து வெளியான அரசாணையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com