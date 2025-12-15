ஆகாஷ் பாஸ்கரன் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு முடித்து வைப்பு.. அமலாக்கத்துறை என்ன செய்தது?
திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் தொடுத்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில், அமலாக்கத்துறை உதவி இயக்குநர் விகாஷ் குமார், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்டார்.
டாஸ்மாக் தொடர்பான சோதனைகளின்போது, ஆகாஷ் பாஸ்கரன் மற்றும் ரவீந்திரன் ஆகியோர் தாக்கல் செய்த மனுக்களை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், அவர்களுக்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கக்கூடாது என்றும், கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்களை திருப்பி ஒப்படைக்கவும் உத்தரவிட்டிருந்தது.
எனினும், நீதிமன்ற தடையை மீறி ஆகாஷ் பாஸ்கரனுக்கு அமலாக்கத்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியதால், அவர் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் எம்.எஸ்.ரமேஷ் மற்றும் வி.லட்சுமி நாராயணன் அமர்வு, உதவி இயக்குநர் விகாஷ் குமாரை நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டது. அதன்படி, இன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான விகாஷ் குமார், தனது செயலுக்காக நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கோரினார்.
மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொண்ட உயர் நீதிமன்றம், இந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது.
