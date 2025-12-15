திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025
திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025 (17:08 IST)

மக்கள் உரிமை மீட்பு மாநாடு 2.0.. தேமுதிக தொண்டர்களுக்கு பிரேமலதா அழைப்பு..!

தேசிய முற்போக்கு திராவிடக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், வரவிருக்கும் 2026 ஜனவரி 9 அன்று கடலூரில் நடைபெற உள்ள கட்சி மாநாட்டிற்கு விடியோ மூலம் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
 
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், கடலூரில் உள்ள பாசார் கிராமத்தில் 'மக்கள் உரிமை மீட்பு மாநாடு 2.0' என்ற பெயரில் இந்த மாநாடு நடைபெற உள்ளது.
 
பிரேமலதா விஜயகாந்த் வெளியிட்டுள்ள விடியோ பதிவில், கட்சியின் அனைத்து மாவட்ட செயலாளர்கள், ஒன்றிய, நகர, கிளை நிர்வாகிகள், மகளிர் அணியினர் மற்றும் தொண்டர்கள் அனைவரும் மாநாட்டில் தவறாமல் கலந்துகொண்டு, இதனை பிரமாண்டமான வெற்றி மாநாடாக மாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
 
இந்த மாநாடு, வரவிருக்கும் தேர்தலை எதிர்கொள்ள தேமுதிகவின் பலத்தையும், மக்கள் ஆதரவையும் வெளிப்படுத்தும் முக்கிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
திருப்பரங்குன்றத்தில் இருப்பது 'தீபத்தூண் அல்ல, சமணர் கால தூண்': கோவில் தரப்பு வாதம்!

திருப்பரங்குன்றத்தில் இருப்பது 'தீபத்தூண் அல்ல, சமணர் கால தூண்': கோவில் தரப்பு வாதம்!மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற தனி நீதிபதி சுவாமிநாதன் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு மீதான விசாரணை இன்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இரண்டாம் நாளாக நடைபெற்றது.

மாலையில் மீண்டும் உயர்ந்தது தங்கம் விலை.. 1 சவரன் 1 லட்சத்தை தாண்டியதால் பரபரப்பு..!

மாலையில் மீண்டும் உயர்ந்தது தங்கம் விலை.. 1 சவரன் 1 லட்சத்தை தாண்டியதால் பரபரப்பு..!தமிழகத்தில் தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரு சவரன் ரூ.1,00,120 என்ற புதிய வரலாற்று உச்சத்தைத் தொட்டு, முதன்முறையாக ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டியது. இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.1,160 விலை உயர்ந்துள்ளது.

லாட்ஜ் 4வது மாடியில் 7 நண்பர்களுடன் இளம்பெண் விருந்து.. போலீஸ் வந்ததால் இளம்பெண் செய்த விபரீத செயல்..!

லாட்ஜ் 4வது மாடியில் 7 நண்பர்களுடன் இளம்பெண் விருந்து.. போலீஸ் வந்ததால் இளம்பெண் செய்த விபரீத செயல்..!பெங்களூருவில் அதிகாலை நடந்த அதிகாலை விருந்தின்போது, போலீஸ் வந்ததால் பீதியடைந்த 21 வயது இளம்பெண் ஒருவர், ஹோட்டல் பால்கனியிலிருந்து வடிகால் குழாய் வழியே தப்ப முயன்றபோது தவறி விழுந்து படுகாயமடைந்தார்.

60 ஆண்டுகளுக்கு முன் இமயமலையில் தொலைந்த சிஐஏ அணுகுண்டு.. இதனால் இந்தியாவுக்கு ஆபத்தா?

60 ஆண்டுகளுக்கு முன் இமயமலையில் தொலைந்த சிஐஏ அணுகுண்டு.. இதனால் இந்தியாவுக்கு ஆபத்தா?1965 ஆம் ஆண்டு போர் உச்சத்தில் இருந்தபோது, சீனாவின் ஏவுகணை சோதனைகளை கண்காணிக்க, சிஐஏ மற்றும் இந்திய மலையேறுபவர்கள் குழு நந்தா தேவி சிகரத்தில் அணுசக்தி மூலம் இயங்கும் உளவு சாதனத்தை நிறுவ திட்டமிட்டது. இந்த சாதனத்தில் நாகசாகி குண்டில் பயன்படுத்தப்பட்ட புளூட்டோனியத்தில் மூன்றில் ஒரு பகுதிக்கு சமமான கதிரியக்க புளூட்டோனியம் இருந்தது.

பஸ்ஸில் ஓடிய திலீப் படம்!. கோபமான பெண்!.. கேரளாவில் களேபரம்....

பஸ்ஸில் ஓடிய திலீப் படம்!. கோபமான பெண்!.. கேரளாவில் களேபரம்....சில வருடங்களுக்கு முன்பு கேரளாவில் பிரபல நடிகையை காரில் கடத்தி சிலர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த விவகாரம் நாட்டை உலுக்கியது

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

