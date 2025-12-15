மக்கள் உரிமை மீட்பு மாநாடு 2.0.. தேமுதிக தொண்டர்களுக்கு பிரேமலதா அழைப்பு..!
தேசிய முற்போக்கு திராவிடக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், வரவிருக்கும் 2026 ஜனவரி 9 அன்று கடலூரில் நடைபெற உள்ள கட்சி மாநாட்டிற்கு விடியோ மூலம் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், கடலூரில் உள்ள பாசார் கிராமத்தில் 'மக்கள் உரிமை மீட்பு மாநாடு 2.0' என்ற பெயரில் இந்த மாநாடு நடைபெற உள்ளது.
பிரேமலதா விஜயகாந்த் வெளியிட்டுள்ள விடியோ பதிவில், கட்சியின் அனைத்து மாவட்ட செயலாளர்கள், ஒன்றிய, நகர, கிளை நிர்வாகிகள், மகளிர் அணியினர் மற்றும் தொண்டர்கள் அனைவரும் மாநாட்டில் தவறாமல் கலந்துகொண்டு, இதனை பிரமாண்டமான வெற்றி மாநாடாக மாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
இந்த மாநாடு, வரவிருக்கும் தேர்தலை எதிர்கொள்ள தேமுதிகவின் பலத்தையும், மக்கள் ஆதரவையும் வெளிப்படுத்தும் முக்கிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது.
