என்னை கைது பண்ணுங்க.... சர்ச்சை ட்வீட் செய்த ஓவியா!

இதனை எதிர்த்து பலரும் #ArrestMeToo என தங்களது உரிமை குரலை எழுப்பி வருகின்றனர். அந்த வகையில் நடிகை ஓவியா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில்,



#ArrestMeToo என கேப்ஷன் கொடுத்து இது தான் ஜனநாயகமா? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அவரின் இந்த பதிவுக்கு நிறைய ரசிகர்கள் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.



Is this democracy or democrazy ???#ArrestMeToo