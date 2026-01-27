செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026
Last Updated : செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026 (08:43 IST)

பெரம்பலூரில் ரவுடி சுட்டு கொலை.. போலீஸ் என்கவுண்டரால் பரபரப்பு..!

பெரம்பலூர் மாவட்டம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பல்வேறு குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு, பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வந்த ரவுடி அழகுராஜா, காவல்துறையினரால் என்கவுண்டரில் சுட்டு கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
காவல்துறையின் ரவுடிகள் பட்டியலில் இடம் பெற்றிருந்த அழகுராஜா, விசாரணையின்போது தன்னிடம் இருந்த ஆயுதங்கள் மற்றும் நாட்டு வெடிகுண்டுகளை வனப்பகுதியில் மறைத்து வைத்துள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார். இதனை தொடர்ந்து, அந்த ஆயுதங்களை கைப்பற்றுவதற்காக பெரம்பலூர் மாவட்டம் திருமாந்துறை வனப்பகுதிக்கு காவல்துறையினர் அவரை இன்று அழைத்து சென்றனர். அப்போது, வனப்பகுதிக்குள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நாட்டு வெடிகுண்டை எடுத்து காவல்துறை வாகனத்தின் மீது வீசிய அழகுராஜா, உதவி ஆய்வாளர் சங்கரை அறிவாளால் வெட்டிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிக்க முயன்றுள்ளார்.
 
சூழலின் தீவிரத்தை உணர்ந்த காவல் ஆய்வாளர் நந்தகுமார், தற்காப்பிற்காக தனது துப்பாக்கியால் அழகுராஜாவை நோக்கி சுட்டார். இதில் பலத்த காயமடைந்த ரவுடி அழகுராஜா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். காயமடைந்த உதவி ஆய்வாளர் சங்கர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 
பல்வேறு கொலை மற்றும் கொள்ளை வழக்குகளில் தொடர்புடைய ஒரு ரவுடி என்கவுண்டரில் கொல்லப்பட்டிருப்பது பெரம்பலூர் மாவட்ட மக்களிடையே ஒருபுறம் நிம்மதியையும், மற்றொரு புறம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
