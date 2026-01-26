திங்கள், 26 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 26 ஜனவரி 2026 (17:17 IST)

விஜய் மட்டுமல்ல.. நாங்களும் உச்சத்தில் இருந்து தான் அரசியலுக்கு வந்துள்ளோம்.. தமிழிசை

தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் வருகை குறித்து விவாதங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், பாஜகவின் மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் இது தொடர்பாக முக்கிய கருத்து ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார். அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு தான் வகித்த மருத்துவ தொழில் மற்றும் அண்ணாமலையின் ஐபிஎஸ் பதவி ஆகியவற்றை குறிப்பிட்டு அவர் பேசியுள்ளார்.
 
"விஜய் மட்டுமே உச்சத்தில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர் அல்ல; ஒரு மருத்துவர் என்ற உயரிய நிலையில் இருந்துதான் நானும் அரசியலுக்கு வந்தேன். ஒரு நடிகருக்கு மருத்துவர் எந்த விதத்திலும் குறைந்தவர் இல்லை" என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக தனது பணியின் உச்சத்தில் இருந்தபோதே அதை துறந்துவிட்டு மக்கள் சேவைக்காக அரசியலுக்கு வந்ததை அவர் நினைவுகூர்ந்தார்.
 
அரசியல் என்பது பல துறைகளில் சாதித்தவர்கள் தங்களின் வசதியான வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு வரும் தளம் என்பதை வலியுறுத்திய அவர், இன்னும் பல ஆளுமைகள் இதேபோல் தங்களின் துறைகளில் உச்சத்தில் இருந்தபோது அரசியலுக்கு வந்துள்ளதாக தெரிவித்தார்.
 
திரையுலகை சார்ந்தவர்கள் மட்டுமே பெரிய தியாகத்தை செய்து அரசியலுக்கு வருவதாக கட்டமைக்கப்படும் பிம்பத்திற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் தமிழிசையின் இந்தப் பேச்சு அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva

