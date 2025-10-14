செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (13:35 IST)

அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடக்கம்: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்குள் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு சாதகமான சூழல் நிலவுவதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
 
பொதுவாக நவம்பர் - டிசம்பர் மாதங்களில் வட மாவட்டங்களுக்கு அதிக மழையை தரும் பிரதான மழைக்காலம் இதுவாகும்.
 
வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிக்கையின்படி, தென்மேற்கு பருவமழை அக்டோபர் 16 முதல் 18 ஆம் தேதிக்குள் இந்தியப் பகுதிகளிலிருந்து முழுமையாக விலகும் நிலை காணப்படுகிறது. 
 
இதன் காரணமாக, அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்குள் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழையின் இந்தத் தொடக்கம் தமிழகத்தின் நீர் ஆதாரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

சீமான் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு வந்த இமெயிலால் பரபரப்பு..!

சீமான் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு வந்த இமெயிலால் பரபரப்பு..!நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்களின் சென்னை, நீலாங்கரை இல்லத்துக்கு இன்று மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.

விஜய்யுடன் புஸ்ஸி ஆனந்த் திடீர் சந்திப்பு.. 20 நிமிடங்கள் ரகசிய பேச்சுவார்த்தை..!

விஜய்யுடன் புஸ்ஸி ஆனந்த் திடீர் சந்திப்பு.. 20 நிமிடங்கள் ரகசிய பேச்சுவார்த்தை..!கரூரில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பிரச்சார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், தலைமறைவாக இருந்ததாக கூறப்பட்ட அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த், சென்னை நீலாங்கரையில் தலைவர் விஜய்யை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

சென்னையில் நாளை முதல் மழை தீவிரமாகும்: தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தகவல்..!

சென்னையில் நாளை முதல் மழை தீவிரமாகும்: தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தகவல்..!சென்னை உட்பட தமிழகம் முழுவதும் கடந்த சில நாட்களாக மிதமான மழை முதல் கனமழை வரை பெய்து வருகிறது. இன்று கூட தமிழகத்தில் 13 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய போவதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

அவர் ஒரு மனநோயாளி.. பாலியல் குற்றஞ்சாட்டி தற்கொலை செய்து கொண்ட ஐடி ஊழியர் குறித்து ஆர்.எஸ்.எஸ்.

அவர் ஒரு மனநோயாளி.. பாலியல் குற்றஞ்சாட்டி தற்கொலை செய்து கொண்ட ஐடி ஊழியர் குறித்து ஆர்.எஸ்.எஸ்.கேரளாவில் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஆனந்து அஜி மரணமடைந்த விவகாரம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இறப்பதற்கு முன் ஆனந்து வெளியிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில், பல ஆர்.எஸ்.எஸ். உறுப்பினர்களால் தான் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டதாகக் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.

தகுதி பெறாத ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்புச் சலுகை: அடுத்த ஆண்டு 3 'டெட்' தேர்வுகள்

தகுதி பெறாத ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்புச் சலுகை: அடுத்த ஆண்டு 3 'டெட்' தேர்வுகள்உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, அரசு பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் பதவி உயர்வு பெறவும், பணியாற்றவும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயம். இதனால், டெட் தேர்ச்சி பெறாத ஆரம்பக் கல்வித் துறை ஆசிரியர்களுக்காக தமிழக அரசு ஒரு சிறப்பு வாய்ப்பை அறிவித்துள்ளது.

