செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Bala
Last Modified: செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025 (10:39 IST)

உங்க வீட்ல எல்லாரும் சினிமா!. கேக்குறவன் கேணையனா இருந்தா!.. விஜயை தாக்கிய கருணாஸ்!...

உங்க வீட்ல எல்லாரும் சினிமா!. கேக்குறவன் கேணையனா இருந்தா!.. விஜயை தாக்கிய கருணாஸ்!...
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி முழு நேர அரசியல்வாதியாக படிப்படியாக மாறி வருகிறார். துவக்கம் முதலே அவர் திமுகவைதான் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார். எந்த மேடையில் பேசினாலும் மிகவும் ஆக்ரோஷமாக திமுகவை விமர்சித்து அவர் பேசி வருகிறார். இது திமுகவினருக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

எனவே டிவிட்டர் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் விஜயையும் அவரின் கட்சியினரையும் அவர்கள் மிகவும் கீழ்த்தரமாக விமர்சித்து வருகிறார்கள். குறிப்பாக கரூர் சம்பவத்தில் அவர்கள் விஜயையும் தவெக நிர்வாகிகளையும் மிகவும் மோசமாக விமர்சித்தார்கள். கட்சி நடத்த தெரியவில்லை.. நிர்வாகிகளுக்கு பயிற்சி இல்லை.. போதிய அனுபவம் இல்லை.. விஜய்க்கு மக்கள் மீது அக்கறை இல்லை.. எல்லாரும் ஓடி விட்டார்கள்’ என்றெல்லாம் அவர்கள் விமர்சித்தார்கள்.
 
ஒருபக்கம் கூட்டங்களில் பேசும் தவெகவினர் திமுகவின் வாரிசு அரசியலை தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார்கள். விஜயும் கூட வாரிசு அரசியலை வளரவிடக்கூடாது என்பதால்தான் அரசியலுக்கு வந்திருப்பதாக அவரின் கட்சியினர் சொல்கிறார்கள். இந்நிலையில் நேற்று துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்ட ஒரு விழாவில் பேசிய நடிகர் கருணாஸ் விஜயை விமர்சித்து பேசினார்.
 
விஜயின் அப்பா ஒரு சினிமா இயக்குனர். அவருடைய அம்மா ஒரு பாடகி.. அவரின் மகனும் இப்போது இயக்குனராக மாறிவிட்டார்.. இவங்க எல்லாரும் ஒரே குடும்பம்தான்.. அவங்க அப்பா டைரக்ட் பண்ணலாம்.. அம்மா பாடலாம்.. பையன் நடிப்பாரு. மகனும் இப்ப டைரக்ட் பண்ணலாம்.. ஆனால் தளபதியோட பையன் உதயநிதி மட்டும் துணை முதலமைச்சர் வரக்கூடாதுன்னா.. இதுல என்னடா நியாயம்?.. கேக்குறவன் கேணையனா இருந்தா கேப்பையில் நெய் வடியுதுன்னு சொல்லுவியா.. கொஞ்சம் புரிதலோடு பேசு.. அடிப்படையாகவே உங்ககிட்ட தப்பு இருக்கு.. அப்புறம் நீங்க இன்னொருத்தர் மேல தப்பு சொல்றீங்க’  என்று விஜய் மீது பாய்ந்திருக்கிறார் கருணாஸ்..

சிறிய அளவில் உயர்ந்த பங்குச்சந்தை.. நேற்று போல் ஏமாற்றம் தருமா?

சிறிய அளவில் உயர்ந்த பங்குச்சந்தை.. நேற்று போல் ஏமாற்றம் தருமா?இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில், நேற்று காலை பங்குச்சந்தை சிறிய அளவில் உயர்ந்தது. ஆனால், மதியத்திற்கு மேல் திடீரென சரிந்து முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்தது.

இன்று ஒரே நாளில் 1600 ரூபாய் உயர்ந்த தங்கம் விலை.. மீண்டும் ரூ.94,000ஐ நெருங்குவதால் அதிர்ச்சி..!

இன்று ஒரே நாளில் 1600 ரூபாய் உயர்ந்த தங்கம் விலை.. மீண்டும் ரூ.94,000ஐ நெருங்குவதால் அதிர்ச்சி..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் நிலவி வரும் நிலையில், இன்று தங்கம் விலை திடீரென உயர்ந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒரு மாதத்தில் இணைப்பு நடக்காவிட்டால் புதிய கட்சி.. ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் அதிரடி..!

ஒரு மாதத்தில் இணைப்பு நடக்காவிட்டால் புதிய கட்சி.. ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் அதிரடி..!அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட ஓ.பி.எஸ். மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை மீண்டும் கட்சியில் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது. ஆனால், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ.பி.எஸ். மற்றும் டி.டி.வி. தினகரனை மீண்டும் கட்சியில் இணைப்பதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து வருகிறார்.

திருமண மேடையில் தடுமாறிய மணமகன்.. கண் குறைபாட்டை கண்டுபிடித்து திருமணத்தை நிறுத்திய மணமகள்...!

திருமண மேடையில் தடுமாறிய மணமகன்.. கண் குறைபாட்டை கண்டுபிடித்து திருமணத்தை நிறுத்திய மணமகள்...!பீகாரில் கண் குறைபாடு உள்ள ஒருவர் தனது குறைபாட்டை மறைத்து திருமணம் செய்ய முயன்றபோது, திருமண மேடையில் அவர் தடுமாறியதை அடுத்து மணப்பெண் அவரது குறையை கண்டுபிடித்து திருமணத்தை நிறுத்தியதாக கூறப்படும் சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மீண்டும் Work From Home: மீறினால் கடும் நடவடிக்கை.. அரசு எடுத்த அதிரடி முடிவு..!

மீண்டும் Work From Home: மீறினால் கடும் நடவடிக்கை.. அரசு எடுத்த அதிரடி முடிவு..!டெல்லியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் காற்று மாசுபாடு காரணமாக அலுவலகம் வருபவர்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்க டெல்லி அரசு அதிரடியாக முடிவெடுத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com