முதல்வருக்கு நான்கு நாட்கள் கழித்து நன்றி கூறிய கமல்ஹாசன்!

இந்த நிலையில் கமல்ஹாசனின் பிறந்த நாளுக்கு ரஜினிகாந்த் உட்பட பல திரையுலக பிரமுகர்களும், அரசியல்வாதிகளும் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர். இந்த நிலையில் கமல்ஹாசன் அவர்களுக்கு கடந்த நவம்பர் 7ஆம் தேதி, அதாவது கமல்ஹாசனின் பிறந்த நாளன்று மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் தனது டுவிட்டர் மூலம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். கமல்ஹாசனின் சேவை நாட்டுக்கு தேவை என்றும் கமல்ஹாசன் ஒரு சிறப்பான நடிகர் என்றும் அவர் அந்த டுவீட்டில் குறிப்பிட்டிருந்தார்

ஒரு மாநிலத்தின் முதல்வர் தெரிவித்த பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கு நான்கு நாட்கள் கழித்து கமலஹாசன் நன்றி தெரிவித்துள்ளது அவரது ரசிகர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

Respected Mamata Ji

Wanted to thank you with a personal note. Your greetings on my birthday will add years to my age and strength to my voice. Namaste. https://t.co/dUEgZDz4uk