பாஜகவுக்கு எதிர்கட்சியாகணும்னு ஆசை போல! – ரூட்டை மாத்தி விட்ட கடம்பூரார்!

பாஜக மாநில துணைத்தலைவர் பேசிய கருத்துகள் சர்ச்சைக்கு உள்ளான நிலையில் அதற்கு புதுவிதமான விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளார் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ.

நேற்று செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய பாஜக மாநில துணை தலைவர் விபி துரைசாமி “தமிழகத்தில் திமுக Vs அதிமுக என்ற நிலை தற்போது மாறி திமுக Vs பாஜக என மாறியுள்ளது” என கூறியது அதிமுக கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் எதிர்வரும் தேர்தலில் பாஜக தலைமையின் கீழ் கூட்டணி அமைக்கும் கட்சிகள் வெற்றி பெறும் எனவும் அவர் பேசியிருந்தார்.



வி.பி.துரைசாமியின் கருத்துக்கள் பாஜகவின் கருத்தாக பார்க்க முடியாது என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்திருந்த நிலையில் தற்போது பேசியுள்ள அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ ”தமிழகத்தில் திமுக Vs பாஜக என்ற நிலை யார் எதிர்கட்சியாக வருவார்கள் என்பதில் இருக்கலாம். பாஜக எதிர்கட்சியினர் ஆக விரும்புகிறார்கள். 2011ல் அதிமுகவின் கூட்டணியில் தேமுதிக வென்று எதிர்கட்சியாக அமர்ந்தது போல பாஜகவும் விரும்புகிறார்கள் போல” என்ற ரீதியில் பதில் அளித்துள்ளார்.