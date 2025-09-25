இன்று 5 மாவட்டங்கள்.. நாளை 4 மாவட்டங்கள்.. கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்த வானிலை ஆய்வு மையம்..!
வங்கக் கடலில் உருவாகும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக, தமிழகத்தில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இன்று 5 மாவட்டங்களுக்கும், நாளை 4 மாவட்டங்களுக்கும் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மியான்மரின் கடலோரப் பகுதிகளில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி ஒன்று நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாக, மியான்மரை ஒட்டியுள்ள வங்கக் கடல் பகுதியில், இன்று புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி ஒன்று உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மேற்கு திசைக் காற்றின் வேக மாறுபாட்டின் காரணமாக, தமிழகம், புதுச்சேரி, மற்றும் காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் இன்று முதல் மிதமான இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இன்று மழை பெய்யும் மாவட்டங்கள்: நீலகிரி, கோவை, தென்காசி, திருநெல்வேலி, மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நாளை மழை பெய்யும் மாவட்டங்கள்: நீலகிரி, கோவை, தேனி, மற்றும் தென்காசி ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
செப்டம்பர் 27: கோவை மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையைப் பொறுத்தவரை, அடுத்த சில நாட்களுக்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும், சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
