திங்கள், 24 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 24 நவம்பர் 2025 (12:16 IST)

ஆறு மாதங்களாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்தார்.. திமுக நிர்வாகி மீது பெண் திடுக்கிடும் புகார்..!

ஆறு மாதங்களாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்தார்.. திமுக நிர்வாகி மீது பெண் திடுக்கிடும் புகார்..!
தி.மு.க. நிர்வாகி ஒருவருக்கு எதிராக விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பாலியல் வன்கொடுமை புகார் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில்கடுமையான விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவாக்கரை பகுதியை சேர்ந்த தி.மு.க. நிர்வாகி திருவாக்கரை பாஸ்கரன் என்பவர் மீது, ஒரு பெண் பாலியல் வன்கொடுமை புகார் அளித்துள்ளார். பாதிக்கப்பட்ட பெண் அளித்த புகாரில், பாஸ்கரன் ஆறு மாத காலத்திற்கு மேலாக தன்னை பாலியல்ரீதியாக துன்புறுத்தியதாகவும், அந்த காட்சிகளை வீடியோ எடுத்து மிரட்டி வந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் பாஸ்கரன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
இந்தச் சம்பவம் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் தி.மு.க. அரசு மீது சரமாரியான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளன. அ.தி.மு.க. பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை ஆகியோர் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளனர்.
 
பாதிக்கப்பட்ட பெண், பாஸ்கரன் தன்னை துன்புறுத்திய போது வீடியோ எடுத்ததாகவும், அந்த வீடியோவை காட்டி தொடர்ந்து மிரட்டியதாலேயே இந்த ஆறு மாத காலத்திற்கும் அவரால் பாலியல் ரீதியான அத்துமீறல்களை செய்ய முடிந்தது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
 
இந்த குற்றச்சாட்டுகள் தமிழக அரசியலில் ஆளும் கட்சிக்கு நெருக்கடியை அதிகரித்துள்ளன.
 
Edited by Siva

சென்னைக்கு மட்டும் மெட்ரோ போதும்: கார்த்தி சிதம்பரம் கருத்தால் பரபரப்பு..!

சென்னைக்கு மட்டும் மெட்ரோ போதும்: கார்த்தி சிதம்பரம் கருத்தால் பரபரப்பு..!தமிழகத்தின் ஆளும் கட்சியான திமுக, கோயம்புத்தூர் மற்றும் மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்காக போராடி வரும் நிலையில், காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் இதற்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

தீவிரவாதிகளின் திடீர் தாக்குதல்: பாகிஸ்தானின் மூன்று FC கமாண்டோக்கள்..!

தீவிரவாதிகளின் திடீர் தாக்குதல்: பாகிஸ்தானின் மூன்று FC கமாண்டோக்கள்..!பாகிஸ்தானின் பெஷாவரில் உள்ள எல்லைப் படையின் தலைமையகத்தை இலக்கு வைத்து தீவிரவாதிகள் இன்று காலை தற்கொலை குண்டுத் தாக்குதல் மற்றும் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினர். இந்த தாக்குதலில் மூன்று FC கமாண்டோக்கள் மற்றும் மூன்று தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் உட்பட மொத்தம் ஆறு பேர் கொல்லப்பட்டனர்.

இந்திய பாஸ்போர்ட் செல்லாது.. சீன பாஸ்போர்ட் வேண்டும்.. அருணாச்சல பிரதேச பெண்ணிடம் அடாவடி செய்த சீன அதிகாரிகள்..!

இந்திய பாஸ்போர்ட் செல்லாது.. சீன பாஸ்போர்ட் வேண்டும்.. அருணாச்சல பிரதேச பெண்ணிடம் அடாவடி செய்த சீன அதிகாரிகள்..!இங்கிலாந்தில் வசிக்கும் அருணாச்சல பிரதேசத்தை சேர்ந்த இந்திய பெண் பிரேமா வாங்சோம் தாங்டோக், ஷாங்காய் புடோங் விமான நிலையத்தில் வைத்து சீன குடிவரவு அதிகாரிகளால் பல மணி நேரம் தடுத்து வைக்கப்பட்டு, துன்புறுத்தப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

அயோத்தி ராமர் கோவிலில் கொடியேற்ற விழா.. 161 அடி கொடியை ஏற்றுகிறார் பிரதமர் மோடி..!

அயோத்தி ராமர் கோவிலில் கொடியேற்ற விழா.. 161 அடி கொடியை ஏற்றுகிறார் பிரதமர் மோடி..!உத்தரப் பிரதேசம் அயோத்தியில் பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஸ்ரீ ராமர் கோயிலின் கொடியேற்ற விழாவுக்கு தயாராகி வருகிறது. நவம்பர் 25 ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்த விழாவில், 161 அடி உயரமுள்ள பிரதான கோபுரத்தின் உச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் காவிக்கொடியை ஏற்றவுள்ளார்.

வங்கக்கடலில் இன்னொரு புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு.. நாளை உருவாக வாய்ப்பு!

வங்கக்கடலில் இன்னொரு புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு.. நாளை உருவாக வாய்ப்பு!வங்க கடலில் ஏற்கனவே உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு காரணமாக தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது என்பதும், குறிப்பாக திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதாகச் செய்திகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com