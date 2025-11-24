ஆறு மாதங்களாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்தார்.. திமுக நிர்வாகி மீது பெண் திடுக்கிடும் புகார்..!
தி.மு.க. நிர்வாகி ஒருவருக்கு எதிராக விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பாலியல் வன்கொடுமை புகார் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில்கடுமையான விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவாக்கரை பகுதியை சேர்ந்த தி.மு.க. நிர்வாகி திருவாக்கரை பாஸ்கரன் என்பவர் மீது, ஒரு பெண் பாலியல் வன்கொடுமை புகார் அளித்துள்ளார். பாதிக்கப்பட்ட பெண் அளித்த புகாரில், பாஸ்கரன் ஆறு மாத காலத்திற்கு மேலாக தன்னை பாலியல்ரீதியாக துன்புறுத்தியதாகவும், அந்த காட்சிகளை வீடியோ எடுத்து மிரட்டி வந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் பாஸ்கரன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் தி.மு.க. அரசு மீது சரமாரியான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளன. அ.தி.மு.க. பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை ஆகியோர் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்ட பெண், பாஸ்கரன் தன்னை துன்புறுத்திய போது வீடியோ எடுத்ததாகவும், அந்த வீடியோவை காட்டி தொடர்ந்து மிரட்டியதாலேயே இந்த ஆறு மாத காலத்திற்கும் அவரால் பாலியல் ரீதியான அத்துமீறல்களை செய்ய முடிந்தது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த குற்றச்சாட்டுகள் தமிழக அரசியலில் ஆளும் கட்சிக்கு நெருக்கடியை அதிகரித்துள்ளன.
