வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025 (15:40 IST)

நன்றி மறந்தவர்கள், துரோகம் செய்தவர்களுக்கு பாடம் புகட்டுவோம்: பிரேமலதா விஜயகாந்த்..!

நன்றி மறந்தவர்கள், துரோகம் செய்தவர்களுக்கு பாடம் புகட்டுவோம்: பிரேமலதா விஜயகாந்த்..!
தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், வரும் ஜனவரி 9, 2026 அன்று கடலூர் மாவட்டம், பாசார் கிராமத்தில் நடைபெறவுள்ள 'மக்கள் உரிமை மீட்பு மாநாடு 2.0' குறித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
 
இந்த மாநாடு, "நன்றி மறந்தவர்கள், துரோகம் செய்தவர்கள் மற்றும் மக்கள் நலனை புறக்கணித்தவர்களுக்கு பாடம் புகட்டும்" வகையில் அமையும் என்று பிரேமலதா தெரிவித்துள்ளார்.
 
விஜயகாந்த் மறைவுக்கு பிறகு கட்சி நடத்தும் முதல் மாநாடு இது என்பதால், இதன் வெற்றியை 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான அச்சாரமாகக் கருத வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். 
 
அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் பொதுமக்களையும், தொண்டர்களையும் பெருந்திரளாக மாநாட்டில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran
 

வங்கக்கடலில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு.. இன்று 10 மாவட்டங்கள், நாளை 11 மாவட்டங்களில் கனமழை..!

வங்கக்கடலில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு.. இன்று 10 மாவட்டங்கள், நாளை 11 மாவட்டங்களில் கனமழை..!வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தமிழ்நாட்டில் இன்று 10 மாவட்டங்களிலும், நாளை 11 மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

AIIMS-உம் வராது, Metro Railஐயும் வரவிட மாட்டோம்.. மதுரையை வஞ்சிக்கும் பாஜக: முதல்வர் முக ஸ்டாலின்

AIIMS-உம் வராது, Metro Railஐயும் வரவிட மாட்டோம்.. மதுரையை வஞ்சிக்கும் பாஜக: முதல்வர் முக ஸ்டாலின்மதுரை மற்றும் கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை மத்திய பாஜக அரசு நிராகரித்ததாக கூறப்படும் விவகாரத்தில், மதுரையின் வளர்ச்சிக்கு எதிராக உள்ள தடைகளை தகர்த்தெறிவோம் என்று தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் சூளுரைத்துள்ளார்.

சென்னையில் மீண்டும் டபுள் டக்கர் மின்சார பேருந்து: சேவை தொடங்குவது எப்போது?

சென்னையில் மீண்டும் டபுள் டக்கர் மின்சார பேருந்து: சேவை தொடங்குவது எப்போது?சென்னையில் சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த டபுள் டெக்கர் பேருந்து சேவை, இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் மீண்டும் தொடங்கப்படவுள்ளது.

ஊடுருவல்காரர்களை பாதுகாக்கவே SIR பணியை எதிர்க்கின்றனர். அமித்ஷா குற்றச்சாட்டு

ஊடுருவல்காரர்களை பாதுகாக்கவே SIR பணியை எதிர்க்கின்றனர். அமித்ஷா குற்றச்சாட்டுமாநிலங்களில் நடைபெறும் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிக்கு சில அரசியல் கட்சிகள் இடையூறு செய்வதன் மூலம் ஊடுருவல்காரர்களைப் பாதுகாக்க முயல்வதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

மிஸ் யுனிவர்ஸ் 2025: மெக்சிகோவின் ஃபாத்திமா போஷ் வெற்றி

மிஸ் யுனிவர்ஸ் 2025: மெக்சிகோவின் ஃபாத்திமா போஷ் வெற்றி2025ஆம் ஆண்டுக்கான 'மிஸ் யுனிவர்ஸ்' அழகிப்போட்டியில், மெக்சிகோவை சேர்ந்த ஃபாத்திமா போஷ் மகுடம் சூடினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com