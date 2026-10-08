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  4. Z+ Security Cover for Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar Strengthened Amid Opposition Protests
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 8 October 2026 (18:01 IST)

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு 'Z+' பாதுகாப்பு.. மத்திய அரசு அதிரடி..

Gyanesh Kumar
Written By: SIVA
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (18:01 IST)
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வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில்  முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாகக் கூறி இந்தியா  கூட்டணித் தலைவர்கள் நாடு தழுவிய அளவில் போராட்டங்களை தீவிரப்படுத்தி வருகின்றனர். இதன் காரணமாக, இந்தியத் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரின் 'Z+' பாதுகாப்பிற்கு கூடுதல் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை  வீரர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 
டெல்லி நியூ மோதி பாக் பகுதியில் உள்ள அவரது இல்லம், தேர்தல் ஆணைய அலுவலகம் மற்றும் அவரது தனிப்பட்ட பாதுகாப்புப் பிரிவுகளில் கூடுதல் சி.ஐ.எஸ்.எஃப் வீரர்கள் அக்டோபர் 7 முதல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். ஏற்கனவே 'Z+' பிரிவின் கீழ் உயர்மட்டப் பாதுகாப்பில் இருக்கும் அவருக்கு, தற்போதைய சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த கூடுதல் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ராகுல் காந்தி, மல்லிகார்ஜுன கார்கே, பிரியங்கா காந்தி வத்ரா, சமாஜ்வாதி மற்றும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தேர்தல் ஆணையம் ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாகச் செயல்படுவதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ராஜினாமா செய்ய வலியுறுத்தி நடத்தப்பட்ட போராட்டங்களின் போது ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டுப் பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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