ஞாயிறு, 28 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 28 செப்டம்பர் 2025 (08:01 IST)

கரூர் துயர சம்பவத்தில் என்ன நடந்தது? பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கடராமன் தகவல்..!

கரூர் துயர சம்பவத்தில் என்ன நடந்தது? பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கடராமன் தகவல்..!
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேற்று கரூரில் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்தபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் உயிரிழந்தனர்.
 
இது குறித்து பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன் விளக்கம் அளித்துள்ளார். உயிர் இழந்தவர்களில் 10 பேர் குழந்தைகள், 16 பேர் பெண்கள் மற்றும் 12 பேர் ஆண்கள் என்று அவர் தெரிவித்தார். மேலும், விஜய்க்கு வரவேற்பு அளித்த இடத்தில் இருந்து பலர் வாகனத்தை பின்தொடர்ந்து வந்ததால் கூட்டம் அதிகரித்ததாகவும், விஜய் பேச ஆரம்பித்தபோது காவல்துறை சிறப்பான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்ததாக நன்றி தெரிவித்ததாகவும் குறிப்பிட்டார்.
 
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் விண்ணப்பத்தில் மாலை 3 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை நேரம் கேட்டிருந்ததாகவும், ஆனால் அக்கட்சியின் எக்ஸ் தளத்தில் நண்பகல் 12 மணிக்கு விஜய் வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். மேலும், விஜய் தாமதமாக வந்ததாகவும் கூறினார்.
 
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் கேட்ட இடத்தின் அடிப்படையில்தான் இடம் ஒதுக்கப்பட்டது என்றும் அவர் தெரிவித்தார். பத்தாயிரம் பேருக்கு அனுமதி பெற்று 27 ஆயிரம் பேர் கூடினார்கள் என்றும், விஜய் அனுமதி கேட்ட நேரமும் வந்த நேரமும் வேறு வேறு என்றும், தாமதம் காரணமாக கூட்டம் அதிகரித்ததாகவும், கட்சியினருக்கு ஏற்கனவே காவல்துறை சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டது என்றும் கூறினார். விசாரணைக்கு பின் முழு விவரம் தெரியவரும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

இதயம் நொறுங்கிப் போய் இருக்கிறேன்! தவெக விஜய்யின் இரங்கல் பதிவு!

இதயம் நொறுங்கிப் போய் இருக்கிறேன்! தவெக விஜய்யின் இரங்கல் பதிவு!கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல் மரணத்தை தொடர்ந்து திருச்சி வழியாக சென்னைக்கு சென்ற விஜய் தற்போது இரங்கல் பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.

விஜய் கைது செய்யப்பட வாய்ப்பு? பிரச்சாரத்திற்கு முழுவதும் தடை? - என்ன நடக்கும்?

விஜய் கைது செய்யப்பட வாய்ப்பு? பிரச்சாரத்திற்கு முழுவதும் தடை? - என்ன நடக்கும்?கரூரில் நடந்த கூட்டநெரிசல் பலி தொடர்பாக விஜய் கைது செய்யப்படலாம் என சமூக வலைதளங்களில் பரவும் தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

திமுகவின் அஜாக்கிரதையே இவ்வளவு உயிர் பலிகளுக்கு காரணம்!? - அண்ணாமலை கண்டனம்!

திமுகவின் அஜாக்கிரதையே இவ்வளவு உயிர் பலிகளுக்கு காரணம்!? - அண்ணாமலை கண்டனம்!கரூரில் தவெக பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் பலர் பலியானதற்கு திமுக அரசின் கவனக்குறைவே காரணம் என பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

கரூர் துயர சம்பவம்! உடனே கரூர் கிளம்பிய மு.க.ஸ்டாலின்! பிரதமர் மோடி இரங்கல்!

கரூர் துயர சம்பவம்! உடனே கரூர் கிளம்பிய மு.க.ஸ்டாலின்! பிரதமர் மோடி இரங்கல்!கரூரில் தவெக பிரச்சார கூட்டத்தில் சிக்கி 36 பேர் பலியான நிலையில் நிலைமை குறித்து உடனடி நடவடிக்கைகளுக்காக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கரூர் புறப்பட்டுள்ளார்.

விஜய் பிரச்சாரத்தில் துயரம்! கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 36 பேர் பலி! - கண்ணீரில் கரூர்!

விஜய் பிரச்சாரத்தில் துயரம்! கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 36 பேர் பலி! - கண்ணீரில் கரூர்!கரூரில் இன்று விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு சென்ற நிலையில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 36 பேர் பலியான சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com