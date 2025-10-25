சனி, 25 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (11:06 IST)

'மொந்தா' புயலால் சென்னைக்கு மழை பாதிப்பா? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கணிப்பு

வங்கக் கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ள புயல் சின்னம், 99.9% ஆந்திர கடற்கரையில் கரையை கடக்கும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கணித்துள்ளார். இது புயலாக மாறினால் 'மொந்தா' என பெயரிடப்படும்.
 
இந்த சின்னம் வட தமிழக கடற்கரையை ஒட்டி அருகில் வந்து ஆந்திராவுக்கு திரும்பினால் மட்டுமே, சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்கள் பலத்த மழையைப் பெறும். கடற்கரையை நெருங்காமல் திறந்த கடலிலேயே சென்றால் சென்னைக்கு லேசான மழையே கிடைக்கும். சென்னைக்கு மழை கிடைக்குமா என்பது குறித்து தெளிவான நிலை நாளை தெரியவரும்.
 
புயல் ஆந்திராவுக்கு செல்வதால், தமிழ்நாட்டின் மற்ற மாவட்டங்களுக்கு அதிக மழை வாய்ப்பு இல்லை. இருப்பினும், மேற்கு திசை காற்றின் காரணமாக இன்று  கன்னியாகுமரி, நீலகிரி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அக்டோபர் 27 மற்றும் 28 ஆகிய நாட்களைக் கவனமாக பார்க்க வேண்டும் என்றும், வட தமிழக மற்றும் ஆந்திர கடற்கரையோர மீனவர்கள் அக். 28 வரை கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

ஆண் நோயாளிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த இந்திய நர்ஸ்.. பிரம்படி தண்டனை கொடுத்த சிங்கப்பூர் நீதிமன்றம்..!

ஆண் நோயாளிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த இந்திய நர்ஸ்.. பிரம்படி தண்டனை கொடுத்த சிங்கப்பூர் நீதிமன்றம்..!சிங்கப்பூரில் உள்ள ரஃபிள்ஸ் மருத்துவமனையில் பணிபுரிந்த இந்திய செவிலியரான எலிபே சிவ நாகு , பாலியல் தொல்லை குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். இதை தொடர்ந்து அவருக்கு ஓராண்டு மற்றும் இரண்டு மாத சிறைத் தண்டனையும், இரண்டு பிரம்படி தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒசாமா பின்லேடன் பெண் வேடத்தில் தான் பாகிஸ்தான் சென்றாரா? முன்னாள் சிஐஏ அதிகாரி தகவல்

ஒசாமா பின்லேடன் பெண் வேடத்தில் தான் பாகிஸ்தான் சென்றாரா? முன்னாள் சிஐஏ அதிகாரி தகவல்செப்டம்பர் 11 தாக்குதலுக்கு பிறகு ஆப்கானிஸ்தானின் தோரா போரா மலையில் சுற்றி வளைக்கப்பட்டிருந்த அல்-கொய்தா தலைவர் ஓசாமா பின்லேடன், அமெரிக்க இராணுவத்தில் ஊடுருவியிருந்த அல்-கொய்தா மொழிபெயர்ப்பாளரின் உதவியுடன் பெண் வேடத்தில் பாகிஸ்தானுக்குள் தப்பி சென்றதாக முன்னாள் சிஐஏ அதிகாரி ஜான் கிரியாகோ தெரிவித்துள்ளார்.

ஆந்திர பேருந்து தீ விபத்து: ஓட்டுநர் அலட்சியம் தான் விபத்துக்கு காரணமா? அதிர்ச்சி தகவல்..!

ஆந்திர பேருந்து தீ விபத்து: ஓட்டுநர் அலட்சியம் தான் விபத்துக்கு காரணமா? அதிர்ச்சி தகவல்..!ஆந்திராவின் கர்நூலில் தனியார் பேருந்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து, பல குடும்பங்களை மீளாத துயரில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பெங்களூருவில் வேலை செய்து வந்த 23 வயது அனுஷா மற்றும் சில மாதங்களுக்கு முன் பணிக்கு சேர்ந்த மேக்நாத் உட்பட பல இளைஞர்களின் எதிர்காலம் இந்த தீயில் கருகியது.

தமிழகத்தில் தொடர் கனமழை: சுவர் இடிந்து 2 வயது சிறுமி பரிதாப பலி.. இன்னும் சில உயிரிழப்புகள்..!

தமிழகத்தில் தொடர் கனமழை: சுவர் இடிந்து 2 வயது சிறுமி பரிதாப பலி.. இன்னும் சில உயிரிழப்புகள்..!தமிழ்நாடு முழுவதும் பெய்து வரும் தொடர் கனமழையால் பல இடங்களில் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. திருப்பத்தூரில் வெள்ளிக்கிழமை காலை, பலவீனமான பழைய வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் ஹரி வர்ஷினி என்ற 2 வயது சிறுமி உயிரிழந்தார். சிறுமி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி மரணமடைந்தார்.

மீண்டும் ஏறுமுகத்தில் தங்கம் விலை.. சென்னையில் இன்று சவரன் எவ்வளவு?

மீண்டும் ஏறுமுகத்தில் தங்கம் விலை.. சென்னையில் இன்று சவரன் எவ்வளவு?தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களாக உச்சத்திற்கு சென்ற நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வருகிறது என்பதை பார்த்து வருகிறோம்.

