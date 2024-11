சென்னை புறநகர் ரயில் சேவையில் நாளைமுதல் மாற்றம்: முழு அட்டவணை இதோ..!

சென்னை புறநகர் ரயில் சேவை அட்டவணை மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் இதுகுறித்த அறிவிப்பை ரயில்வே துறை வெளியிட்டுள்ளது.

பராமரிப்பு மற்றும் பல்வேறு பணிகள் காரணமாக சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு இடையே நாளை முதல் அதாவது நவம்பர் 22 முதல் 14 மின்சார ரயில்கள் இருவழி தடத்திலும் ரத்து செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல் வார நாட்களில் அதாவது திங்கள் முதல் சனி வரை சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் இயங்கும் மின்சார ரயில்களின் நேரம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

மேலும் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை செங்கல்பட்டு - தாம்பரம் - சென்னை கடற்கரை வரை இயங்கும் மின்சார ரயில்களின் அட்டவணையும் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

சென்னை புறநகர் ரயில் சேவை மாற்றம் குறித்த முழு அட்டவணை இதோ..!

Modified EMU train services timings in #Chennai Beach - #Tambaram - #Chengalpattu section with effect from 22nd November 2024



Passengers, kindly take note#RailwayAlert pic.twitter.com/8fLJCGSZLf