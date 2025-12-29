திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
BALA
திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (11:39 IST)

கரூர் சம்பவம்!.. சிபிஐ விசாரணையில் புஸ்ஸி ஆனந்த்.. ஆதவ் அர்ஜுனா!....

bussy anand
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி கரூருக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்றிருந்தபோது அவரை பார்ப்பதற்காக பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியதில் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.

இந்த வழக்கை தற்போது சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. எனவே கரூரில் முகாமிட்ட சிபிஐ ஆதார் அதிகாரிகள் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள், அவர்களின் உறவினர்கள், காயமடைந்தவர்கள், அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள், ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்கள் என பலரிடமும் விசாரணை நடத்தினார்கள்.

சமீபத்தில் இது தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்தனர். மேலும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் ஆதவ அர்ஜுனா ,இணை பொதுச் செயலாளர் நிர்மல் குமார் மற்றும் ஈரோடு தவெக நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட சிலருக்கும் நேரில் ஆஜரவேக வேண்டுமென சம்மன் அனுப்பியிருக்கிறார்கள்.

அவர்கள் மட்டுமல்லாமல் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர், ஈரோடு எஸ்.பி உள்ளிட்ட சில போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கும் சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. இவர்கள் எல்லோரும் இன்று டெல்லி சிபிஐ தலைமை அலுவலகத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என கூறப்பட்டிருக்கிறது. எனவே புஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட பலரும் இன்று டெல்லி செல்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நாளை முதல் தமிழகத்தில் மீண்டும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்?

நாளை முதல் தமிழகத்தில் மீண்டும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்?தமிழகத்தில் நாளை முதல் ஜனவரி 1-ஆம் தேதி வரை பல்வேறு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

உச்சத்திற்கு சென்ற தங்கம், வெள்ளி விலையில் சிறிய இறக்கம்.. ஆனாலும் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!

உச்சத்திற்கு சென்ற தங்கம், வெள்ளி விலையில் சிறிய இறக்கம்.. ஆனாலும் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக கடுமையாக உயர்ந்து வந்த தங்கத்தின் விலை, இன்று சற்றே குறைந்து பொதுமக்களுக்கு நிம்மதி அளித்துள்ளது. ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 640 சரிந்து, தற்போது ரூ. 1,04,160-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ. 80 குறைந்து ரூ. 13,020-ஆக உள்ளது.

வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு திருப்பதியில் பக்தர்களுக்கு திடீர் கட்டுப்பாடு: தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு..!

வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு திருப்பதியில் பக்தர்களுக்கு திடீர் கட்டுப்பாடு: தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு..!நாளை வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு, திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பக்தர்களுக்காக புதிய கட்டுப்பாடுகளை திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் விதித்துள்ளது. இந்த சிறப்பு தினத்தை முன்னிட்டு, கோவிலில் தரிசனம் செய்ய முன்கூட்டியே பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜனவரி 1 முதல் சென்னையில் இருந்து கிளம்பும் ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்.. புதிய அட்டவணை..!

ஜனவரி 1 முதல் சென்னையில் இருந்து கிளம்பும் ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்.. புதிய அட்டவணை..!சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. வரும் ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும் முக்கிய ரயில்களின் நேரங்களில் மாற்றம் செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இதற்கான புதிய கால அட்டவணை தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தவெக கூட்டணியில் பாமக, தேமுதிக கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்பு இல்லையா? ஏன்?

தவெக கூட்டணியில் பாமக, தேமுதிக கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்பு இல்லையா? ஏன்?2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக நடிகர் விஜய் களம் இறங்கியுள்ள நிலையில், பாமக மற்றும் தேமுதிக ஆகிய கட்சிகள் தவெக கூட்டணியில் இணையுமா என்ற கேள்வி அரசியல் அரங்கில் விவாத பொருளாகியுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்த கட்சிகள் தவெகவுடன் இணைவதில் சில முக்கிய முட்டுக்கட்டைகள் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது.

