திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (11:13 IST)

சென்னை விமான நிலையத்தில் திடீரென கீழே விழுந்த விஜய்.. என்ன நடந்தது?

சென்னை விமான நிலையத்தில் திடீரென கீழே விழுந்த விஜய்.. என்ன நடந்தது?
மலேசியாவில் நடைபெற்ற 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட இசை வெளியீட்டு விழாவை முடித்துவிட்டு, நடிகர் விஜய் இன்று சென்னை திரும்பினார். சென்னை விமான நிலையத்தில் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்க காத்திருந்த தமிழக வெற்றிக் கழக தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்களின் கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தால் அங்கு பெரும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
 
விமானம் நிலையத்திலிருந்து வெளியேறி தனது காரை நோக்கி விஜய் நடந்து வந்தபோது, அவரை பார்க்கவும் புகைப்படம் எடுக்கவும் ரசிகர்கள் முண்டியடித்தனர். அப்போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிய விஜய், காரில் ஏற முயன்றபோது எதிர்பாராதவிதமாக தடுமாறினார். உடனடியாக அவரது பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அவரை தாங்கி பிடித்து, பத்திரமாக மீட்டு காரில் அமர வைத்தனர். இந்த தள்ளுமுள்ளு காரணமாகச் சிறிது நேரம் விமான நிலையப் பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.
 
இந்த சம்பவத்தின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. கடுமையான தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்ட போதிலும், விஜய் அதை சமாளித்துக் கொண்டு மீண்டும் எழுந்து ரசிகர்களை நோக்கிப் புன்னகைத்தபடி காரில் ஏறி சென்றார். அவர் தற்போது பாதுகாப்பாகத் தனது இல்லம் சென்றடைந்துவிட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
Edited by Mahendran
 

நாளை முதல் தமிழகத்தில் மீண்டும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்?

நாளை முதல் தமிழகத்தில் மீண்டும் மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்?தமிழகத்தில் நாளை முதல் ஜனவரி 1-ஆம் தேதி வரை பல்வேறு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

உச்சத்திற்கு சென்ற தங்கம், வெள்ளி விலையில் சிறிய இறக்கம்.. ஆனாலும் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!

உச்சத்திற்கு சென்ற தங்கம், வெள்ளி விலையில் சிறிய இறக்கம்.. ஆனாலும் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக கடுமையாக உயர்ந்து வந்த தங்கத்தின் விலை, இன்று சற்றே குறைந்து பொதுமக்களுக்கு நிம்மதி அளித்துள்ளது. ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 640 சரிந்து, தற்போது ரூ. 1,04,160-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ. 80 குறைந்து ரூ. 13,020-ஆக உள்ளது.

வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு திருப்பதியில் பக்தர்களுக்கு திடீர் கட்டுப்பாடு: தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு..!

வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு திருப்பதியில் பக்தர்களுக்கு திடீர் கட்டுப்பாடு: தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு..!நாளை வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு, திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பக்தர்களுக்காக புதிய கட்டுப்பாடுகளை திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் விதித்துள்ளது. இந்த சிறப்பு தினத்தை முன்னிட்டு, கோவிலில் தரிசனம் செய்ய முன்கூட்டியே பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜனவரி 1 முதல் சென்னையில் இருந்து கிளம்பும் ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்.. புதிய அட்டவணை..!

ஜனவரி 1 முதல் சென்னையில் இருந்து கிளம்பும் ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்.. புதிய அட்டவணை..!சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. வரும் ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும் முக்கிய ரயில்களின் நேரங்களில் மாற்றம் செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இதற்கான புதிய கால அட்டவணை தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தவெக கூட்டணியில் பாமக, தேமுதிக கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்பு இல்லையா? ஏன்?

தவெக கூட்டணியில் பாமக, தேமுதிக கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்பு இல்லையா? ஏன்?2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக நடிகர் விஜய் களம் இறங்கியுள்ள நிலையில், பாமக மற்றும் தேமுதிக ஆகிய கட்சிகள் தவெக கூட்டணியில் இணையுமா என்ற கேள்வி அரசியல் அரங்கில் விவாத பொருளாகியுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்த கட்சிகள் தவெகவுடன் இணைவதில் சில முக்கிய முட்டுக்கட்டைகள் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com