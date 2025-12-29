சென்னை விமான நிலையத்தில் திடீரென கீழே விழுந்த விஜய்.. என்ன நடந்தது?
மலேசியாவில் நடைபெற்ற 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட இசை வெளியீட்டு விழாவை முடித்துவிட்டு, நடிகர் விஜய் இன்று சென்னை திரும்பினார். சென்னை விமான நிலையத்தில் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்க காத்திருந்த தமிழக வெற்றிக் கழக தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்களின் கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தால் அங்கு பெரும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
விமானம் நிலையத்திலிருந்து வெளியேறி தனது காரை நோக்கி விஜய் நடந்து வந்தபோது, அவரை பார்க்கவும் புகைப்படம் எடுக்கவும் ரசிகர்கள் முண்டியடித்தனர். அப்போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிய விஜய், காரில் ஏற முயன்றபோது எதிர்பாராதவிதமாக தடுமாறினார். உடனடியாக அவரது பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அவரை தாங்கி பிடித்து, பத்திரமாக மீட்டு காரில் அமர வைத்தனர். இந்த தள்ளுமுள்ளு காரணமாகச் சிறிது நேரம் விமான நிலையப் பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.
இந்த சம்பவத்தின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. கடுமையான தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்ட போதிலும், விஜய் அதை சமாளித்துக் கொண்டு மீண்டும் எழுந்து ரசிகர்களை நோக்கிப் புன்னகைத்தபடி காரில் ஏறி சென்றார். அவர் தற்போது பாதுகாப்பாகத் தனது இல்லம் சென்றடைந்துவிட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
