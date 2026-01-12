திங்கள், 12 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (13:42 IST)

என்.டி.ஏ கூட்டணியில் விஜய்?.. அண்ணாமலை பரபரப்பு பேட்டி!...

annamalai
நடிகராக இருந்த விஜய் தமிழக வெற்றிk கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறிவிட்டார். அவருக்கு இன்று பெரிய ரசிகர் கூட்டமும் மக்கள் ஆதரவும் இருக்கிறது.. கரூர் சம்பவத்தின் போது கூட அந்த ஊர் மக்கள் மட்டுமில்லாமல்.. தமிழகத்தில் உள்ள பல பகுதிகளிலும் வசிக்கும் மக்கள் விஜய்க்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்தார்கள்.
அதேபோல் ஒவ்வொரு முறை தவெக மாநாடு நடக்கும்போதும் அவரை பார்க்க பல ஆயிரம் மக்கள் கூடுகிறார்கள்.. எனவே விஜய்க்கு மக்களிடம் ஆதரவு இருப்பதை ஆளுங்கட்சியும் உணர்ந்திருக்கிறது.

இதை புரிந்து கொண்டதால்தான் அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் விஜயை இழுக்கும் முயற்சிகளும் நடந்தது.. ஆனால் விஜய் பிடி கொடுக்கவில்லை.. இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்கள் சந்தித்த பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை ‘ஜனநாயகன் படத்தை பார்க்க ஆவலுடன் இருந்த ரசிகர்களில் நானும் ஒருவன். தணிக்கை சான்றிதழ் சர்ச்சையை நானும் கவனித்து வருகிறேன்.. எல்லா திரைப்படங்களும் கடந்து வருகிற பாதைதான் இது.. படம் பார்க்காமல் என்ன தவறு என்பதை என்னால் சொல்ல முடியாது..

விஜயை என்.டி.ஏ கூட்டணியில் சேர்ப்பது குறித்து என்.டி.ஏ அணியின் கோச் மற்றும் கேப்டன்தான் முடிவு செய்வார்கள். நான் வெறும் பார்வையாளன்தான்.. இந்திய கிரிக்கெட் அணி போல என்.டி.ஏ கூட்டணி வலிமையாக உள்ளது.. அதேநேரம் வலிமையாக உள்ளவர்களை அணியில் சேர்க்க வேண்டும் என்பதே எனது கருத்து’ என சொல்லியிருக்கிறார்.


அதாவது திமுகவை வீழ்த்த அதிமுக-பாஜக கூட்டணியில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தையும் இணைக்க வேண்டும் என மறைமுகமாக கருத்து சொல்லியிருக்கிறார் அண்ணாமலை.

கரூர் சம்பவத்தில் விஜய் செய்தது சரிதான்!.. முட்டுக்கொடுக்கும் நாஞ்சில் சம்பத்!...

கரூர் சம்பவத்தில் விஜய் செய்தது சரிதான்!.. முட்டுக்கொடுக்கும் நாஞ்சில் சம்பத்!...தமிழக வெற்றிக்கு கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி மக்களை சந்திப்பதற்காக கரூருக்கு சென்றபோது அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டு கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.

சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய்!.. அவரிடம் கேட்கப்படும் கேள்விகள் என்ன?.. பரவும் தகவல்!...

சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய்!.. அவரிடம் கேட்கப்படும் கேள்விகள் என்ன?.. பரவும் தகவல்!...கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணையில் ஆஜராகும்படி தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் சிபிஐ கடந்த 6ம் தேதி சம்மன் அனுப்பப்பட்டது

கரூர் சம்பவம்!.. டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய் ஆஜர்!...

கரூர் சம்பவம்!.. டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய் ஆஜர்!...கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக கடந்த பல நாட்களாகவே சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினார்கள்.

விண்ணில் ஏவப்பட்ட PSLV-C62 ராக்கெட் தோல்வி.. மூன்றாவது நிலையில் வழித்தடம் மாறியது..!

விண்ணில் ஏவப்பட்ட PSLV-C62 ராக்கெட் தோல்வி.. மூன்றாவது நிலையில் வழித்தடம் மாறியது..!இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ, இன்று விண்ணில் ஏவிய PSLV-C62 ராக்கெட் தோல்வியடைந்ததாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டால் 100% வெற்றி பெறுவேன்: நடிகை கெளதமி பேட்டி

இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டால் 100% வெற்றி பெறுவேன்: நடிகை கெளதமி பேட்டிஅதிமுக சார்பில் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பம் உள்ளவர்களிடமிருந்து விருப்பமனுக்கள் பெறப்பட்டு வரும் நிலையில், பிரபல நடிகை கெளதமி இன்று சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் விருப்பமனு தாக்கல் செய்தார். விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் தொகுதியில் போட்டியிட அவர் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com