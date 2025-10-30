வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025
  செய்திகள்
  செய்திகள்
  த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025 (17:41 IST)

பொறுத்திருந்து பாருங்கள்.. எல்லாமே சர்பிரைஸாக நடக்கும்: சசிகலா பேட்டி..!

பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் குருபூஜை விழாவில், முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், மற்றும் சசிகலா ஆகியோரின் சந்திப்பு தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ஓபிஎஸ் மற்றும் செங்கோட்டையன் இருவரும் ஒரே காரில் பசும்பொன் வந்த நிலையில், வழியில் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரனையும் சந்தித்து பேசினர். பின்னர் மூவரும் இணைந்து தேவர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினர். இவர்களை தொடர்ந்து வந்த சசிகலாவும் மரியாதை செலுத்தினார். அப்போது ஓபிஎஸ் மற்றும் செங்கோட்டையன் ஆகியோர் சசிகலாவுடன் பேசினர்.
 
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சசிகலாவிடம், 'அடுத்து என்ன செய்யப் போகிறீர்கள்?' என்று கேட்டபோது, "நடப்பது எல்லாமே சர்பிரைஸாக நடக்கும்" என்று பதிலளித்தார்.
 
மேலும்  2026 ஆம் ஆண்டு பேரவைத்தேர்தலில் அதிமுக நிச்சயமாக வென்று ஆட்சிக்கு வரும், நீங்கள் பொறுத்திருந்து பாருங்கள்  என்று உறுதியுடன் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva
 

அமைச்சராகிறாரா முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் அசாருதீன்? பாஜக எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது ஏன்?

அமைச்சராகிறாரா முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் அசாருதீன்? பாஜக எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது ஏன்?இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், காங்கிரஸ் தலைவருமான முகமது அசாருதீன், விரைவில் தெலங்கானா அமைச்சரவையில் இடம்பெறவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மகள் இறந்த துயரம்.. ஆம்புலன்ஸ் முதல் இறுதிச்சடங்கு வரை லஞ்சம்.. ஒரு தந்தையின் ஆத்திரமான பதிவு..!

மகள் இறந்த துயரம்.. ஆம்புலன்ஸ் முதல் இறுதிச்சடங்கு வரை லஞ்சம்.. ஒரு தந்தையின் ஆத்திரமான பதிவு..!பாரத் பெட்ரோலியத்தின் முன்னாள் தலைமை நிதி அதிகாரி சிவக்குமார் கே., தமது மகள் அக்ஷயா சிவக்குமார் இறந்த பிறகு, பிரேத பரிசோதனை முதல் இறப்பு சான்றிதழ் வரை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் லஞ்சம் கொடுக்க நேர்ந்ததாகப் புகார் அளித்துள்ளார்.

சென்னையில் திடீரென இடிந்து விழுந்த ரேசன் கடை.. பெண் விற்பனையாளர் படுகாயம்..!

சென்னையில் திடீரென இடிந்து விழுந்த ரேசன் கடை.. பெண் விற்பனையாளர் படுகாயம்..!சென்னையின் வண்ணாரப்பேட்டை விஜயராகவன் தெருவில், 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிதிலமடைந்த கட்டடத்தில் இயங்கி வந்த நியாயவிலை கடையின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில், விற்பனையாளரான ஜெயந்தி படுகாயம் அடைந்தார். உடனடியாக மீட்கப்பட்ட அவர், அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஓபிஎஸ், டிடிவி, செங்கோட்டையன் மூவரும் திமுகவின் ‘பி’ டீம்: எடப்பாடி பழனிசாமி

ஓபிஎஸ், டிடிவி, செங்கோட்டையன் மூவரும் திமுகவின் ‘பி’ டீம்: எடப்பாடி பழனிசாமிமுன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டி.டி.வி. தினகரன் ஆகியோருடன் இணைந்து பசும்பொன் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய விவகாரம் குறித்து அ.தி.மு.க. பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

