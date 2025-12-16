அரசியல் கட்சிகள் பொதுக்கூட்ட விதிமுறைகள் இல்லாதபோது, தி.மு.க. மட்டும் எப்படி கூட்டம் நடத்தியது? பாராளுமன்றத்தில் கேள்வி
தமிழகத்தில் அரசியல் கட்சிகள் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் இன்னும் வகுக்கப்படாத நிலையில், ஆளும் தி.மு.க.வுக்கு மட்டும் திருவண்ணாமலையில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டது குறித்து, அ.தி.மு.க. எம்.பி. தம்பிதுரை ராஜ்யசபாவில் கேள்வி எழுப்பினார்.
பிரசாரங்களை நடத்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்கும்படி உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தும், தமிழக அரசு அதை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார். இதனால் எதிர்க்கட்சிகளால் பொதுக்கூட்டங்களோ, பேரணிகளோ நடத்த முடியவில்லை என்றும், தி.மு.க.வுக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டது ஏன் என்றும் வினவினார்.
ஈரோடு இடைத்தேர்தலின்போது வாக்காளர்களை அடைத்து வைத்ததன் மூலம் தி.மு.க. ஜனநாயக உரிமைகளை பறிப்பதாகவும், தோல்வி பயத்தில் 'திருட்டு வேலை' பார்ப்பதாகவும் தம்பிதுரை கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை வைத்தார்.
தம்பிதுரையின் இக்கருத்துக்கு தி.மு.க. எம்.பி.க்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், ராஜ்யசபாவில் அமளி ஏற்பட்டது. ராஜ்யசபா தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் இருதரப்பையும் அமைதிப்படுத்த முயன்றும், விவாதம் காரசாரமாக தொடர்ந்தது.
