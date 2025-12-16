செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (10:18 IST)

அரசியல் கட்சிகள் பொதுக்கூட்ட விதிமுறைகள் இல்லாதபோது, தி.மு.க. மட்டும் எப்படி கூட்டம் நடத்தியது? பாராளுமன்றத்தில் கேள்வி

அரசியல் கட்சிகள் பொதுக்கூட்ட விதிமுறைகள் இல்லாதபோது, தி.மு.க. மட்டும் எப்படி கூட்டம் நடத்தியது? பாராளுமன்றத்தில் கேள்வி
தமிழகத்தில் அரசியல் கட்சிகள் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் இன்னும் வகுக்கப்படாத நிலையில், ஆளும் தி.மு.க.வுக்கு மட்டும் திருவண்ணாமலையில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டது குறித்து, அ.தி.மு.க. எம்.பி. தம்பிதுரை ராஜ்யசபாவில் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
பிரசாரங்களை நடத்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்கும்படி உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தும், தமிழக அரசு அதை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார். இதனால் எதிர்க்கட்சிகளால் பொதுக்கூட்டங்களோ, பேரணிகளோ நடத்த முடியவில்லை என்றும், தி.மு.க.வுக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டது ஏன் என்றும் வினவினார்.
 
ஈரோடு இடைத்தேர்தலின்போது வாக்காளர்களை அடைத்து வைத்ததன் மூலம் தி.மு.க. ஜனநாயக உரிமைகளை பறிப்பதாகவும், தோல்வி பயத்தில் 'திருட்டு வேலை' பார்ப்பதாகவும் தம்பிதுரை கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை வைத்தார்.
 
தம்பிதுரையின் இக்கருத்துக்கு தி.மு.க. எம்.பி.க்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், ராஜ்யசபாவில் அமளி ஏற்பட்டது. ராஜ்யசபா தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் இருதரப்பையும் அமைதிப்படுத்த முயன்றும், விவாதம் காரசாரமாக தொடர்ந்தது.
 
Edited by Mahendran

மீண்டும் குறைந்தது தங்கம் விலை.. ஒரு லட்சத்திற்கும் கீழே வந்ததால் மகிழ்ச்சி..!

மீண்டும் குறைந்தது தங்கம் விலை.. ஒரு லட்சத்திற்கும் கீழே வந்ததால் மகிழ்ச்சி..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்தது. நேற்று திடீரென ஒரு லட்சத்தை தாண்டி உயர்ந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் தங்கம் விலை குறைந்து 99 ஆயிரத்துக்கும் குறைவாக விற்பனையாகி வருவது மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னை உள்பட 5 மாவட்டங்களில் கொட்ட போகுது மழை: சென்னை வானிலை மையம் தகவல்

சென்னை உள்பட 5 மாவட்டங்களில் கொட்ட போகுது மழை: சென்னை வானிலை மையம் தகவல்சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் இன்று காலை 11 மணி வரை மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேற்கூரை அமைக்க வேண்டும்.. புறப்படும் நேரம், வரும் வழி, வரும் நேரம் தெரிவிக்க வேண்டும்: தவெகவுக்கு நிபந்தனை..!

மேற்கூரை அமைக்க வேண்டும்.. புறப்படும் நேரம், வரும் வழி, வரும் நேரம் தெரிவிக்க வேண்டும்: தவெகவுக்கு நிபந்தனை..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் ஈரோட்டில் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வு டிசம்பர் 18ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இதில் கட்சித் தலைவர் விஜய் கலந்து கொள்ள உள்ளார். விஜய் கலந்து கொள்வதால் ஏற்படக்கூடிய கூட்டம் மற்றும் நெரிசலை சமாளிப்பதற்காக பல்வேறு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

டிசம்பர் 18ல் நடைபெறும் ஈரோடு கூட்டத்தில் கூட்டணியை அறிவிக்கின்றாரா விஜய்? காங்கிரஸ் யார் பக்கம்?

டிசம்பர் 18ல் நடைபெறும் ஈரோடு கூட்டத்தில் கூட்டணியை அறிவிக்கின்றாரா விஜய்? காங்கிரஸ் யார் பக்கம்?தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது கட்சியின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வை டிசம்பர் 18ஆம் தேதி ஈரோட்டில் நடத்த உள்ளார். இந்த மாநாடு கட்சியின் அரசியல் நிலைப்பாட்டையும், எதிர்கால தேர்தல் வியூகங்களையும் தீர்மானிக்கும் முக்கிய நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது.

7 பேருந்துகள், 3 கார்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதியது.. பனி மூட்டத்தால் டெல்லி அருகே பயங்கர விபத்து..!

7 பேருந்துகள், 3 கார்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதியது.. பனி மூட்டத்தால் டெல்லி அருகே பயங்கர விபத்து..!உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் மதுரா அருகே டெல்லி-ஆக்ரா விரைவு சாலையில் இன்று இன்று அதிகாலை ஏற்பட்ட கோர விபத்தில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 25 பேர் காயமடைந்தனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com