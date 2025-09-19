வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (14:59 IST)

2 பானிபூரி குறைவாக கொடுத்ததால் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்.. பலமணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு..!

2 பானிபூரி குறைவாக கொடுத்ததால் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்.. பலமணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு..!
குஜராத் மாநிலம் வடோதராவில், ஒரு பெண் திடீஎர்ன நடுரோட்டில் அமர்ந்து போராட்டம் நடத்தியதால் பல மணி நேரம் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது. இந்தப் போராட்டம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
 
வடோதராவின் சுர்சாகர் ஏரி பகுதியில், ஒரு பெண் பானிபூரி கடைக்கு சென்றுள்ளார். ரூ.20-க்கு வழக்கமாக ஆறு பூரி வழங்கப்படும் என எதிர்பார்ப்புடன் இருந்த அவருக்கு, கடைக்காரர் நான்கு பூரிகளை மட்டுமே கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த பெண், தனக்கு குறைந்த அளவு பூரி வழங்கப்பட்டதை கண்டித்து, சாலையில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். கூடுதலாக இரண்டு பூரிகள் கிடைக்கும் வரை அங்கிருந்து நகர மறுத்துவிட்டார்.
 
இந்தச் சம்பவம் குறித்து செய்தி அறிந்த போலீஸார், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து கூட்டத்தை கலைக்க முயன்றனர். அப்போது அந்தப் பெண் போலீஸாரிடம் தனது குறையைத் தெரிவித்து, “ரூ.20-க்கு ஆறு பூரிதான் சரியான விலை. அதை வாங்கி தாருங்கள்” என்று அழுதுகொண்டே வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
 
அப்பகுதியில் இருந்த பொதுமக்கள், இந்த நூதன போராட்டத்தைக் காணவும், அதை தங்கள் மொபைல் போன்களில் பதிவு செய்யவும் திரண்டனர். இதனால், பல மணி நேரம் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.
 
இறுதியாக, போலீஸார் அந்த பெண்ணை சமாதானப்படுத்தி, அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினர். அதன்பிறகே போக்குவரத்து சீரானது. அந்த பெண்ணுக்கு கூடுதலாக இரண்டு பூரிகள் கிடைத்தனவா என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை.
 
Edited by Mahendran

பல்கலைக்கழக பாடங்களில் பெண்கள் எழுதிய புத்தகங்களுக்கு தடை! தாலிபான் அறிவிப்பு..!

பல்கலைக்கழக பாடங்களில் பெண்கள் எழுதிய புத்தகங்களுக்கு தடை! தாலிபான் அறிவிப்பு..!ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான் அரசு, பல்கலைக்கழகங்களில் பெண்கள் எழுதிய புத்தகங்களுக்கு தடை விதித்துள்ளது, இது உலகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மீண்டும் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் தரமான பொங்கல் பரிசு உண்டு: எடப்பாடி பழனிசாமி

மீண்டும் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் தரமான பொங்கல் பரிசு உண்டு: எடப்பாடி பழனிசாமிமீண்டும் அ.தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்தால், தி.மு.க. அரசால் நிறுத்தப்பட்ட அ.தி.மு.க.வின் அனைத்து திட்டங்களும் மீண்டும் செயல்படுத்தப்படும் என்று அக்கட்சியின் பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். அவரது இந்த அறிவிப்பு, மக்கள் மத்தியில், குறிப்பாக தாய்மார்கள் மத்தியில், பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆதார் கார்டில் மாற்றம் செய்ய அலைய வேண்டியதில்லை! mAadhaar app அறிமுகம்!

ஆதார் கார்டில் மாற்றம் செய்ய அலைய வேண்டியதில்லை! mAadhaar app அறிமுகம்!ஆதார் கார்டில் மாற்றங்கள் செய்ய இ-சேவை மையங்களுக்கு அலைவதை குறைக்கும் வகையில் mAdhaar செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

திடீரென உயரும் Adani, Urban Company! - பங்குசந்தை வீழ்ச்சியிலும் டாப் கியரில் செல்லும் நிறுவன பங்குகள்!

திடீரென உயரும் Adani, Urban Company! - பங்குசந்தை வீழ்ச்சியிலும் டாப் கியரில் செல்லும் நிறுவன பங்குகள்!இன்று காலை முதலே பங்குச்சந்தை சரிவை நோக்கி பயணித்து வரும் நிலையில் அதானி, Urban company பங்குகள் தொடர்ந்து ஏற்றம் கண்டு வருகின்றன.

வங்கக்கடலில் அடுத்தடுத்து 2 குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்திற்கு மஞ்சள் அலர்ட்..!

வங்கக்கடலில் அடுத்தடுத்து 2 குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்திற்கு மஞ்சள் அலர்ட்..!வங்கக்கடலில் அடுத்தடுத்து இரண்டு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் உருவாக வாய்ப்புள்ளதால், தமிழகத்தின் சில பகுதிகளுக்கு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com