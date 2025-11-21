வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025 (12:48 IST)

ஊடுருவல்காரர்களை பாதுகாக்கவே SIR பணியை எதிர்க்கின்றனர். அமித்ஷா குற்றச்சாட்டு

ஊடுருவல்காரர்களை பாதுகாக்கவே SIR பணியை எதிர்க்கின்றனர். அமித்ஷா குற்றச்சாட்டு
மாநிலங்களில் நடைபெறும் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிக்கு சில அரசியல் கட்சிகள் இடையூறு செய்வதன் மூலம் ஊடுருவல்காரர்களைப் பாதுகாக்க முயல்வதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
 
இது குறித்து அமித் ஷா வெளியிட்ட பதிவில், ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கவும், ஊடுருவலை தடுக்கவும் வாக்காளர் பட்டியலில் தூய்மைப்படுத்தும் பணி அவசியம் என்று வலியுறுத்தினார்.
 
அவரது இந்த கருத்து, மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி , இந்த திருத்த பணியானது திட்டமிடப்படாத, குழப்பமான மற்றும் ஆபத்தானது என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்குக் கடிதம் எழுதியதை தொடர்ந்து வந்துள்ளது.
 
மம்தா பானர்ஜி தனது கடிதத்தில், இந்த பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அதிகாரிகள் மீது அதிக அழுத்தம் இருப்பதாகவும், போதுமான பயிற்சி மற்றும் தளவாட ஆதரவு இல்லாததால் உண்மையான வாக்காளர்களின் உரிமை பறிபோகும் அபாயம் இருப்பதாகவும் எச்சரித்திருந்தார்.
 
பாஜக தரப்பில், மம்தா பானர்ஜியின் குற்றச்சாட்டுகள் நிராகரிக்கப்பட்டு, ஊடுருவல் அரசியலை அம்பலப்படுத்தும் சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கையைத் தடுக்க அவர் முயற்சிப்பதாக பதிலளிக்கப்பட்டது.
 
 
Edited by Mahendran
 

7 கி.மீ. நீளம், 25 மீ. ஆழம், 80 அறைகள்.. ஹமாஸ் சுரங்கத்தை கண்டுபிடித்த இஸ்ரேல் ராணுவம்..!

7 கி.மீ. நீளம், 25 மீ. ஆழம், 80 அறைகள்.. ஹமாஸ் சுரங்கத்தை கண்டுபிடித்த இஸ்ரேல் ராணுவம்..!இஸ்ரேலியத் தற்காப்புப் படைகள் காசா பகுதியில் ஹமாஸ் பயன்படுத்திய ஒரு முக்கிய சுரங்கத்தைக் கண்டுபிடித்துள்ளன. இந்த சுரங்கத்தில் 2014 போரில் கொல்லப்பட்ட லெப்டினன்ட் ஹடார் கோல்டின் உடல் பாகங்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தன என தெரிகிறது.

சக பெண் ஊழியருடன் கள்ளக்காதல்.. மனைவி, 2 குழந்தைகளை தலையணையால் அமுக்கி கொலை..!

சக பெண் ஊழியருடன் கள்ளக்காதல்.. மனைவி, 2 குழந்தைகளை தலையணையால் அமுக்கி கொலை..!குஜராத் மாநிலம் பவநகரில், உதவி வனப் பாதுகாவலர் சைலேஷ் காம்ப்ளா என்பவர் தனது மனைவி நயனா மற்றும் 13, 9 வயதுள்ள இரு குழந்தைகளையும் கொன்று வீட்டின் அருகே புதைத்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-1 முதன்மைத் தேர்வு ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு.. தேர்வு தேதி என்ன?

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-1 முதன்மைத் தேர்வு ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு.. தேர்வு தேதி என்ன?தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் ஒருங்கிணைந்த குடிமைப்பணிகள் தேர்வு 1 மற்றும் 1ஏ பதவிகளுக்கான குரூப்-1 முதன்மை எழுத்துத் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட்டை வெளியிட்டுள்ளது.

ஜோதிமணி எம்பி, முன்னாள் அமைச்சர் எம்.எஸ்.விஜயபாஸ்கர் மீது வழக்குப்பதிவு.. என்ன காரணம்?

ஜோதிமணி எம்பி, முன்னாள் அமைச்சர் எம்.எஸ்.விஜயபாஸ்கர் மீது வழக்குப்பதிவு.. என்ன காரணம்?கரூர், வெண்ணைமலை பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை மீட்கும் விவகாரத்தில், அரசு பணிக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதாக, கரூர் மக்களவை உறுப்பினர் ஜோதிமணி மற்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட 400க்கும் மேற்பட்டோர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

நேத்து முளைச்ச காளான்லாம்!.. விஜயை சொல்கிறாரா பிரேமலதா?!...

நேத்து முளைச்ச காளான்லாம்!.. விஜயை சொல்கிறாரா பிரேமலதா?!...தற்போது விஜய் தீவிர அரசியலுக்கு வந்து விட்டார். வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை அவர் குறி வைத்திருக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com