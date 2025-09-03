புதன், 3 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (08:24 IST)

இயக்குனரோடு மோதல்… டாக்ஸிக் படத்தைத் தானே இயக்குகிறாரா யாஷ்?

யாஷ் நடிப்பில் கே ஜி எஃப் 2 ரிலிஸாகி கிட்டதட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து அவர் இப்போது கீது மோகன்தாஸ் இயக்கும் ‘டாக்ஸிக்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். கேவிஎன் புரொடக்‌ஷன் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு  சில மாதங்களுக்கு முன்னர் முதல் பெங்களூருவில் தொடங்கியது. இந்த படத்தில் யாஷின் சகோதரி வேடத்தில் நயன்தாரா நடித்து வருகிறார்.

சில மாதங்களுக்கு முன்னர் நேற்று யாஷின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ ஒன்று வெளியானது. அதில் யாஷ் கே ஜி எஃப் கெட்டப்பிலேயே பார் ஒன்றுக்குள் நடந்து செல்வது போலவும், பெண்களின் கவர்ச்சி நடனம் இடம்பெறுவது போலவும் உருவாக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த படம் 2026 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 19 ஆம் தேதி ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் இதுவரை இந்த படத்தில் இருந்து 60 சதவீதக் காட்சிகள் மட்டுமே தற்போது வரைப் படமாக்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இது சம்மந்தமாக இயக்குனர் கீது மோகன்தாஸ் மற்றும் நடிகர் யாஷ் ஆகியோருக்கு இடையேக் கருத்து வேறுபாடு எழுந்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால் தற்போது படத்தை யாஷே இயக்கி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

விஷ்ணு இடவனின் புதிய பயணம்: லோகேஷ், நெல்சன் போல் வருவாரா?

விஷ்ணு இடவனின் புதிய பயணம்: லோகேஷ், நெல்சன் போல் வருவாரா?இளம் இயக்குநரும், லோகேஷ் கனகராஜின் முன்னாள் உதவியாளருமான விஷ்ணு இடவன், தனது அடுத்த படத்திற்காக முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனமான வேல்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளார்.

இந்தியில் ரீமேக் ஆகிறது 'டிராகன்' திரைப்படம்.. தயாரிப்பாளர்கள் யார் யார்?

இந்தியில் ரீமேக் ஆகிறது 'டிராகன்' திரைப்படம்.. தயாரிப்பாளர்கள் யார் யார்?தமிழில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்ற 'டிராகன்' திரைப்படம், தற்போது இந்தியில் ரீமேக் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த படத்தின் ரீமேக் உரிமைகளை, இந்தியாவின் முன்னணி நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஜியோ ஸ்டுடியோஸ் பெற்றுள்ளது.

சேலையில் செம்ம vibe-ல் ஜொலிக்கும் கௌரி கிஷன்… க்யூட் ஆல்பம்!

சேலையில் செம்ம vibe-ல் ஜொலிக்கும் கௌரி கிஷன்… க்யூட் ஆல்பம்!96 படத்தில் இள வயது ஜானுவாக நடித்த கௌரி கிஷான் இப்போது வரிசையாக படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்துள்ளார். 96 படத்தில் நடித்த கௌரி கிஷனுக்கு பரவலான கவனம் கிடைத்தது. அதையடுத்து அவர் மாஸ்டர் மற்றும் கர்ணன் ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார்.

அழகுப் பதுமை ரித்துவர்மாவின் கார்ஜியஸ் க்ளிக்ஸ்!

அழகுப் பதுமை ரித்துவர்மாவின் கார்ஜியஸ் க்ளிக்ஸ்!கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் படத்தின் மூலமாக தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமானவர் ரித்து வர்மா. ஆனால் அதற்கு முன்பாகவே அவரை துருவ நட்சத்திரம் படத்தில் நடிக்க வைத்தார். அந்த படம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகவில்லை.

மஞ்சும்மெள் பாய்ஸ் விவகாரம்… நடிகர் சவுபின் சாஹிர் வெளிநாடு செல்ல தடை!

மஞ்சும்மெள் பாய்ஸ் விவகாரம்… நடிகர் சவுபின் சாஹிர் வெளிநாடு செல்ல தடை!கடந்த ஆண்டு வெளியான மலையாள திரைப்படமான மஞ்சும்மள் பாய்ஸ் திரைப்படம் கேரளா தாண்டியும் சினிமா ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்து மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. கேரளாவின் மஞ்சும்மள் பகுதியில் வசிக்கும் ஒரு நண்பர் குழு கொடைக்கானலில் உள்ள டெவில்ஸ் கிச்சன் எனப்படும் குணா குகைக்குள் சென்று மாட்டிக்கொண்டு அதிலிருந்து எப்படி மீண்டு வருகிறார்கள் என்பதை நகைச்சுவை மற்றும் உணர்ச்சிப்பூர்வமாக சொல்லியுள்ளது மஞ்சும்மள் பாய்ஸ். இந்த படம் 200 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து சாதனைப் படைத்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com