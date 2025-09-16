செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (07:43 IST)

வருமான வரி கணக்கு தாக்கலுக்கு கூடுதல் அவகாசம்! எத்தனை நாள்?

வருமான வரி கணக்கு தாக்கலுக்கு கூடுதல் அவகாசம்! எத்தனை நாள்?
இந்தியாவில் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு முடிவடைந்த நிலையில், மத்திய அரசு வரி செலுத்துவோருக்கு ஒரு நாள் கூடுதல் அவகாசம் வழங்கியுள்ளது. வருமான வரி கணக்குத் தாக்கல் செய்வதற்கான இணையதளம் கடைசி நாளில் முடங்கியதால், இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
செப்டம்பர் 15, அன்று, வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி நாளாக இருந்தது. ஆனால், கடைசி நேரத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலானோர் இணையதளத்தை பயன்படுத்தியதால், அது சரியாக செயல்படவில்லை. இதனால், வரி செலுத்துபவர்கள் பெரும் சிரமத்திற்குள்ளாகினர். இந்த சிக்கலைக் கருத்தில் கொண்டு, மத்திய அரசு செப்டம்பர் 16, அதாவது இன்று ஒரு நாள் கூடுதல் அவகாசம் வழங்கியுள்ளது.
 
இதுவரை 7.30 கோடிக்கும் அதிகமானோர் ஏற்கனவே தங்களது வருமான வரி கணக்குகளை தாக்கல் செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக கணக்கு தாக்கல் செய்ய முடியாமல் போனவர்களுக்கு இந்த ஒரு நாள் கூடுதல் அவகாசம் ஒரு பெரிய நிவாரணமாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva

கள்ளக்காதலியுடன் உல்லாசமாக இருந்த வீடியோ.. கணவனே மனைவிக்கு அனுப்பியதால் விபரீதம்..!

கள்ளக்காதலியுடன் உல்லாசமாக இருந்த வீடியோ.. கணவனே மனைவிக்கு அனுப்பியதால் விபரீதம்..!திருப்பூரை சேர்ந்த கீர்த்தி மீனா என்ற பெண், தனது கணவர் சிவக்குமாரின் கள்ளக்காதல் விவகாரம் காரணமாக தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சி.பி.எஸ்.இ. பொதுத் தேர்வில் புதிய கட்டுப்பாடுகள்: மாணவர்கள் அதிர்ச்சி..!

சி.பி.எஸ்.இ. பொதுத் தேர்வில் புதிய கட்டுப்பாடுகள்: மாணவர்கள் அதிர்ச்சி..!சி.பி.எஸ்.இ. 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகளை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, மாணவர்கள் குறைந்தபட்சம் 75% வருகைப்பதிவு வைத்திருந்தால் மட்டுமே பொதுத்தேர்வுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

இஸ்லாமிய சொந்தங்களின் வயிற்றில் பாலை வார்த்துள்ளது உச்சநீதிமன்றம்.. விஜய் அறிக்கை

இஸ்லாமிய சொந்தங்களின் வயிற்றில் பாலை வார்த்துள்ளது உச்சநீதிமன்றம்.. விஜய் அறிக்கைஇஸ்லாமிய சொந்தங்களின் வயிற்றில் பாலை வார்த்துள்ளது உச்சநீதிமன்றம் என தவெக தலைவர் விஜய் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

19 வயது இளைஞரின் மர்ம உறுப்பில் ஸ்டேப்ளர் ஊசிகளை அடித்த கணவன் - மனைவி.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

19 வயது இளைஞரின் மர்ம உறுப்பில் ஸ்டேப்ளர் ஊசிகளை அடித்த கணவன் - மனைவி.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!கேரளாவில் இரு இளைஞர்களை கடத்தி, உடலெங்கும் ஸ்டேப்ளர் ஊசிகளை பயன்படுத்தி, மிளகாய் ஸ்ப்ரே அடித்து கொடூரமாக தாக்கிய கணவன்-மனைவி இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் கேரளாவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக வாக்குகள் எந்த காலத்திலும் விஜய்க்கு போகாது: ஜெயக்குமார்

அதிமுக வாக்குகள் எந்த காலத்திலும் விஜய்க்கு போகாது: ஜெயக்குமார்அண்ணாவின் 117-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னை அண்ணாசாலையில் உள்ள அண்ணா சிலைக்கு அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட முன்னாள் அமைச்சர் டி. ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, நடிகர் விஜய் குறித்த சில கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். அவர் கூறியதாவது:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com