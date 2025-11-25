செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025 (11:19 IST)

இஸ்ரேல் பிரதமரின் இந்திய வருகை திடீர் ரத்து.. என்ன காரணம்?

இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு, இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திப்பதற்காக திட்டமிட்டிருந்த தனது இந்தியப் பயணத்தை மூன்றாவது முறையாக ஒத்திவைத்துள்ளார்.
 
இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் புது டெல்லியில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பிறகு எழுந்த பாதுகாப்பு கவலைகளே இந்த பயணம் ஒத்திவைக்கப்படக் காரணம் என்று இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
பாதுகாப்பு நிலவரங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பிறகு, நெதன்யாகு அடுத்த ஆண்டு ஒரு புதிய தேதியில் இந்தியாவிற்கு பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.
 
நெதன்யாகு இதற்கு முன்னர் இஸ்ரேலில் நடந்த தேர்தல்கள் காரணமாக ஏப்ரல் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களில் திட்டமிட்டிருந்த இந்திய பயணங்களையும் ரத்து செய்திருந்தார்.
 
நெதன்யாகுவின் இந்த பயணம், உலக அளவில் தனது செல்வாக்கை காட்டவும், பிரதமர் மோடியுடனான நெருங்கிய தனிப்பட்ட உறவை வெளிப்படுத்தவும் ஒரு வாய்ப்பாக கருதப்பட்டது.
 
Edited by Mahendran

சிகரெட் லைட்டரை தர மறுத்ததால் இளைஞர் படுகொலை! தப்பியோடிய மர்ம நபர்கள்..!

சிகரெட் லைட்டரை தர மறுத்ததால் இளைஞர் படுகொலை! தப்பியோடிய மர்ம நபர்கள்..!மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூரில், சிகரெட் பற்றவைக்க லைட்டரை வழங்க மறுத்த காரணத்துக்காக, இளைஞர் ஒருவர் மர்ம நபர்களால் தாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தவெகவில் இணைகிறாரா செங்கோட்டையன்?!... அரசியல் பரபர!...

தவெகவில் இணைகிறாரா செங்கோட்டையன்?!... அரசியல் பரபர!...எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து அதிமுகவில் செயல்பட்டு வருபவர் செங்கோட்டையன். கட்சியின் முக்கிய பதவிகளில் இருந்தது மட்டுமில்லாமல் சட்டமன்ற உறுப்பினர்,

எத்தியோப்பியாவில் 10,000 ஆண்டுகளுக்கு பின் வெடித்த எரிமலை.. டெல்லியை எட்டிய சாம்பல் மேகம்..!

எத்தியோப்பியாவில் 10,000 ஆண்டுகளுக்கு பின் வெடித்த எரிமலை.. டெல்லியை எட்டிய சாம்பல் மேகம்..!எத்தியோப்பியாவில் உள்ள ஹெய்லி கூப்பி எரிமலை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை 10,000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல்முறையாக வெடித்ததில் இருந்து கிளம்பிய சாம்பல் மேகம் திங்கட்கிழமை இரவு 11 மணியளவில் டெல்லியை அடைந்தது. மணிக்கு 130 கி.மீ. வேகத்தில் செங்கடலை கடந்து வந்த இந்த மேகம், மேற்கு ராஜஸ்தானில் இந்தியாவிற்குள் நுழைந்தது.

சிறிய அளவில் உயர்ந்த பங்குச்சந்தை.. நேற்று போல் ஏமாற்றம் தருமா?

சிறிய அளவில் உயர்ந்த பங்குச்சந்தை.. நேற்று போல் ஏமாற்றம் தருமா?இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில், நேற்று காலை பங்குச்சந்தை சிறிய அளவில் உயர்ந்தது. ஆனால், மதியத்திற்கு மேல் திடீரென சரிந்து முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்தது.

இன்று ஒரே நாளில் 1600 ரூபாய் உயர்ந்த தங்கம் விலை.. மீண்டும் ரூ.94,000ஐ நெருங்குவதால் அதிர்ச்சி..!

இன்று ஒரே நாளில் 1600 ரூபாய் உயர்ந்த தங்கம் விலை.. மீண்டும் ரூ.94,000ஐ நெருங்குவதால் அதிர்ச்சி..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் நிலவி வரும் நிலையில், இன்று தங்கம் விலை திடீரென உயர்ந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

