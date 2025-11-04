செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025 (14:42 IST)

ஆந்திரா, கர்நாடகாவில் நிலநடுக்கம்.. பேரிடர் மேலாண்மைக் குழு சொல்வது என்ன?

இன்று அதிகாலையில் ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்களில் அடுத்தடுத்து லேசான நில அதிர்வுகள் பதிவாகின. இந்த சம்பவங்களால் எந்தவிதமான உயிர்ச் சேதமோ அல்லது பொருட்சேதமோ இல்லை என இரு மாநில அதிகாரிகளும் உறுதிப்படுத்தினர்.
 
ஆந்திர பிரதேச மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் தகவலின்படி, அல்லூரி சீதாராம ராஜு மாவட்டத்தில் அதிகாலை 4.19 மணியளவில் 3.7 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இது 10 கி.மீ ஆழத்தில் பதிவானதுடன், விசாகப்பட்டினத்தின் சில பகுதிகளிலும் உணரப்பட்டது. முன்னெச்சரிக்கையாகப் பேரிடர் மேலாண்மைக் குழுக்கள் உஷார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
 
கர்நாடகாவில், விஜயபுரா மாவட்டத்தில் காலை 7.49 மணியளவில் 2.9 ரிக்டர் அளவில் நில அதிர்வு ஏற்பட்டது. கர்நாடக மாநில இயற்கை பேரிடர் கண்காணிப்பு மையத்தின் கூற்றுப்படி, இதன் மையப்பகுதி விஜயபுரா தாலுக்காவில் உள்ள பூட்னால் தாண்டாவுக்கு வடமேற்கே 3.6 கி.மீ தொலைவில் இருந்தது. இந்த நிலநடுக்கத்தின் ஆழம் வெறும் 5 கி.மீ ஆகும்.
 
இது நில அதிர்வு மண்டலம் III-இன் கீழ் வருவதால், இதுபோன்ற குறைந்த தீவிர அதிர்வுகள் தீங்கற்றவை என்றும், மக்கள் வதந்திகளை நம்பாமல் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகள் விளக்கமளித்துள்ளனர்.
 
நம் ராஜதந்திரங்கள் அனைத்தும் வீணாகிவிட்டதே! சொதப்பிய அமைச்சரின் பிளான், மனவுளைச்சலில் மாஜி MLA

நம் ராஜதந்திரங்கள் அனைத்தும் வீணாகிவிட்டதே! சொதப்பிய அமைச்சரின் பிளான், மனவுளைச்சலில் மாஜி MLAஅரசியல் சுயலாபத்திற்காக சொந்த கட்சி போட்டியாளர்களை வீக் ஆக்குவது வழக்கமாக அரசியல் நடப்பது தான் ஆனால் மக்களின் வாழ்வியலை அழித்து தனக்கான அதிகாரபலத்தை உருவாக்க அப்படி செய்வது அரசியல் எதிர்காலத்தை காவு வாங்கிவிடும். அப்படியான சம்பவம் தான் பழனி திமுகவில் நடந்துள்ளது.

வெற்று வசனம் பேசாமல், பெண்களை காக்க நடவடிக்கை எடுங்கள்! - முதல்வருக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் கோரிக்கை!

வெற்று வசனம் பேசாமல், பெண்களை காக்க நடவடிக்கை எடுங்கள்! - முதல்வருக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் கோரிக்கை!கோவை மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை குறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியிருந்த நிலையில், முதல்வர் தனது நிர்வாக தோல்வியை மூடி மறைக்க முயல்வதாக அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் 5 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி சோதனை.. தொழிலதிபர்களுக்கு குறியா?

சென்னையில் 5 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி சோதனை.. தொழிலதிபர்களுக்கு குறியா?சட்டவிரோத பண பரிவர்த்தனை மற்றும் வரி ஏய்ப்பு புகார்கள் தொடர்பாக, சென்னை மாநகரில் ஐந்து இடங்களில் இன்று காலை முதல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

சுய உதவி குழு பெண்களுக்கு அசத்தலான சலுகை அறிவிப்பு.. துணை முதல்வர் உதயநிதி அறிவிப்பு..!

சுய உதவி குழு பெண்களுக்கு அசத்தலான சலுகை அறிவிப்பு.. துணை முதல்வர் உதயநிதி அறிவிப்பு..!துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள், சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்களான மகளிருக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த அறிவிப்பின்படி, மகளிர் தங்கள் சுய உதவி குழு அடையாள அட்டையை காண்பிப்பதன் மூலம், தாங்கள் தயாரித்த பொருட்களை விற்பனைக்காக பேருந்துகளில் 100 கிலோமீட்டர் தொலைவு வரை கட்டணமின்றி எடுத்து செல்லலாம்.

பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை விமர்சிக்காதீர்கள்! காவல் ஆணையர் அறிவுரை!

பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை விமர்சிக்காதீர்கள்! காவல் ஆணையர் அறிவுரை!கோவையில் கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை விமர்சிக்க வேண்டாம் என கோவை காவல் ஆணையர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

