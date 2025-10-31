வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025
  செய்திகள்
  தேசியச் செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025 (12:14 IST)

11 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த அரசியல் கட்சி பிரமுகர்.. போக்சோ சட்டத்தில் வழக்குப்பதிவு..!

ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் அம்பேத்கர் கோனசீமா மாவட்டத்தில், 11 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஜன சேனா கட்சி உறுப்பினர் ராயபுரெட்டி சத்யா வெங்கட கிருஷ்ணா என்கிற பாபி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் தனது மகளை பாபி பாலியல் ரீதியாத் துன்புறுத்தி, வன்கொடுமை செய்ய முயன்றதாக சிறுமியின் தாய் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில், ஐ போலாவரம் காவல் துறையினர் போக்ஸோ சட்டத்தின் பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். குற்றவாளிக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும் எனச் சிறுமியின் தாயார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
இதேபோல, சில நாட்களுக்கு முன், தெலுங்கு தேசம் கட்சித் தலைவர் தாடிக் நாராயண ராவ், 13 வயதுச் சிறுமியை பாலியல் ரீதியாக தாக்க முயன்ற வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் நீதிமன்றத்துக்கு அழைத்து செல்லப்படும் வழியில் குளத்தில் குதித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார். 
 
அடுத்தடுத்து அரசியல் கட்சிப் பிரமுகர்கள் மீது பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது ஆந்திராவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Edited by Mahendran

ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான அரசு வேலைகள்.. பிஹார் தேர்தலுக்காக NDA கூட்டணியின் முக்கிய வாக்குறுதிகள்!

ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான அரசு வேலைகள்.. பிஹார் தேர்தலுக்காக NDA கூட்டணியின் முக்கிய வாக்குறுதிகள்!பிஹார் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, முதல்வர் நிதிஷ் குமார், பாஜக தலைவர் ஜெ.பி. நட்டா உள்ளிட்டோர் அடங்கிய தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தங்கள் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழக மக்களை குறிப்பிட்டதாக மடைமாற்ற முயற்சிப்பது முதலமைச்சர் பதவிக்கே அவமானம்.. அண்ணாமலை

தமிழக மக்களை குறிப்பிட்டதாக மடைமாற்ற முயற்சிப்பது முதலமைச்சர் பதவிக்கே அவமானம்.. அண்ணாமலைபிஹார் சட்டமன்ற தேர்தலில் பிரசாரம் மேற்கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "தமிழ்நாட்டில் கடுமையாக உழைக்கும் பிஹார் மக்களைத் திமுக-வினர் துன்புறுத்துகின்றனர்" என்று பேசினார். அதற்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார்

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று உயர்வா? சரிவா? சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று உயர்வா? சரிவா? சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?கடந்த சில நாட்களாக தங்கம், வெள்ளி விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று சென்னையில் தங்கம் விலையில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளன.

6 அபாயகரமான நாய் இனங்களுக்கு தடை: மீறி வளர்த்தால் நாய்கள் கைப்பற்றப்படும்: அதிரடி சட்டம்..!

6 அபாயகரமான நாய் இனங்களுக்கு தடை: மீறி வளர்த்தால் நாய்கள் கைப்பற்றப்படும்: அதிரடி சட்டம்..!சண்டிகர் மாநகராட்சி பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு கருதி 'செல்லப்பிராணி மற்றும் சமூக நாய்கள் துணைச் சட்டங்கள், 2025'-ஐ அமல்படுத்தியுள்ளது. இதன் கீழ், அமெரிக்கன் பிட்புல், ராட்வீலர், புல் டெரியர், டோகோ அர்ஜென்டினோ, கேன் கோர்ஸோ, அமெரிக்கன் புல்டாக் உள்ளிட்ட ஆறு அபாயகரமான நாய் இனங்கள் வளர்க்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதமர் பொறுப்பில் இருக்கிறோம் என்பதையே மோடி அடிக்கடி மறந்து விடுகிறார்: முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

பிரதமர் பொறுப்பில் இருக்கிறோம் என்பதையே மோடி அடிக்கடி மறந்து விடுகிறார்: முதல்வர் ஸ்டாலின்..!பிரதமர் பொறுப்பில் இருக்கிறோம் என்பதையே மோடி அடிக்கடி மறந்து விடுகிறார் என தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் விமர்சனம் செய்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

