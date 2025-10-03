உ.பி. முதல்வர் யோகி குறித்து அவதூறு புகைப்படம் வெளியீடு: இளைஞர் கைது, சிறையில் அடைப்பு!
உத்தர பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களின் உருவப்படத்தை அவதூறான வகையில் எடிட் செய்து இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட ஒரு இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
'Junnimalik_786' என்ற இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கில் இருந்து வெளியிடப்பட்ட இந்தப் படம் சமூக ஊடகங்களில் அதிவேகமாக பரவியது. இதனால் பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இதனை தொடர்ந்து காவல்துறைக்கு முறைப்படியான புகார் அளிக்கப்பட்டது.
புகார் கிடைத்தவுடன் காவல்துறை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்தது. ஒரு தொழில்நுட்ப குழுவின் உதவியுடன், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் ஜுனைத் என்பதும், அவர் கேக்ரா பகுதியை சேர்ந்தவர் என்பதும் கண்டறியப்பட்டது. காவல்துறை விரைந்து சென்று அவரைக் கைது செய்தது.
விசாரணையின் போது, ஜுனைத் அந்த இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கை தாமே உருவாக்கியதாகவும், முதலமைச்சரின் உருவப்படத்தை திருத்தி வெளியிட்டதாகவும் ஒப்புக்கொண்டார். இதை தொடர்ந்து, காவல்துறை அவர் மீது தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் மற்றும் பிற பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, அவரை நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பியுள்ளது.
சமூக ஊடகங்களில் இந்த கைது குறித்த விவரங்களை காவல்துறை ஊடகப் பிரிவு வெளியிட்டது. இணையத்தில் அவதூறான அல்லது புண்படுத்தும் உள்ளடக்கத்தை பதிவிடுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உயர் அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Edited by Mahendran