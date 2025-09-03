புதன், 3 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (18:36 IST)

நேற்று சஸ்பெண்ட் ஆன கவிதா இன்று கட்சியில் இருந்து விலகல்.. தெலுங்கானா அரசியலில் பரபரப்பு..!

தெலுங்கானா முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவின் மகள் கவிதா, தான் சார்ந்த பாரத் ராஷ்டிர சமிதி கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார். கட்சிக்கு எதிராக செயல்படுவதாக கூறி, சந்திரசேகர ராவ் நேற்று அவரை கட்சியில் இருந்து நீக்கிய நிலையில், இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
 
கட்சிக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதால், கவிதாவை நேற்று சந்திரசேகர ராவ் கட்சியில் இருந்து நீக்கியதாக கூறப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து, இன்று  கவிதா தான் கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்தார்.
 
மேலும், தெலுங்கானா சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர் பதவியையும் ராஜினாமா செய்ய இருப்பதாக அவர் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.
 
கவிதாவின் இந்த முடிவு, தெலுங்கானா அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிகழ்வு, குடும்பத்திற்குள் ஏற்பட்ட அரசியல் பிளவு அல்லது கட்சிக்குள் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகளின் விளைவாக இருக்கலாம் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

Webdunia
