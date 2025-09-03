சனி, 6 செப்டம்பர் 2025
  செய்திகள்
  செய்திகள்
  தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (17:03 IST)

நெட்பிளிக்ஸ் போலவே பயனர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த யூடியூப்.. சேவை நிறுத்தப்படும் என அறிவிப்பு..!

பிரபல வீடியோ தளமான யூடியூப், தனது பிரீமியம் ஃபேமிலி (Premium Family) கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு புதிய எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. இந்த குடும்ப கணக்கில் இருக்கும் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒரே முகவரியில் வசிக்கவில்லை என்றால், அவர்களின் பிரீமியம் சேவை 14 நாட்களுக்கு நிறுத்தி வைக்கப்படும் என்று யூடியூப் அறிவித்துள்ளது.
 
ஒரு குடும்ப கணக்கில் உள்ளவர்களின் இருப்பிடத்தை 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை யூடியூப் தானாக சரிபார்க்கும் என்று கூறப்படுகிறது.ஒரு வீட்டில் இல்லாதவர்களுக்கு பாஸ்வேர்டைப் பகிர்வதை தடுக்கவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக யூடியூப் தெரிவித்துள்ளது.
 
இதேபோன்றதொரு கட்டுப்பாட்டை ஏற்கெனவே நெட்ஃப்ளிக்ஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் அமல்படுத்தியுள்ளன.யூடியூப் பிரீமியம் சந்தா செலுத்தியவர்களுக்கு விளம்பரங்கள் இல்லாமல் வீடியோக்களை பார்ப்பது, அதிக தரத்தில் ஆஃப்லைன் டவுன்லோட் செய்வது, மற்றும் வீடியோக்களை பின்னணியில் இயங்க செய்வது போன்ற பல வசதிகளை யூடியூப் வழங்கி வருகிறது.
 
இந்த புதிய கட்டுப்பாடு, பிரீமியம் ஃபேமிலி கணக்குகளை பயன்படுத்தும் லட்சக்கணக்கான பயனர்களை பாதிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Edited by Mahendran
 

இரு பெண்கள் முடியை பிடித்து இழுத்து சண்டை.! விசில் அடித்து உற்சாகப்படுத்திய ஆண்கள்..!

இரு பெண்கள் முடியை பிடித்து இழுத்து சண்டை.! விசில் அடித்து உற்சாகப்படுத்திய ஆண்கள்..!தெலங்கானா மாநிலம், மஹ்பூபாபாத் நகரில் யூரியா உர மூட்டைகளுக்காக வரிசையில் நின்ற இரண்டு பெண்கள், ஒருவரையொருவர் சண்டையிட்டு கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

இந்தியாவில் முதல் டெஸ்லா காரை வாங்கிய அமைச்சர்.. மகனுக்கு பரிசளிப்பு..!

இந்தியாவில் முதல் டெஸ்லா காரை வாங்கிய அமைச்சர்.. மகனுக்கு பரிசளிப்பு..!இந்தியாவில் டெஸ்லா நிறுவனத்தின் மாடல் ஒய் காரை வாங்கிய முதல் நபர் என்ற பெருமையை மகாராஷ்டிரா மாநில அமைச்சர் ஒருவர் பெற்றுள்ளார். அவர் தனது பேரனுக்கு இந்த காரை பரிசாக அளிப்பதாக கூறியுள்ளார்.

500 நிறுவனங்கள் நிராகரிப்பு.. மாதம் ரூ.20 லட்சத்தில் வேலை பெற்ற 23 வயது இளைஞர்..!

500 நிறுவனங்கள் நிராகரிப்பு.. மாதம் ரூ.20 லட்சத்தில் வேலை பெற்ற 23 வயது இளைஞர்..!வடகிழக்கு மாநிலத்தை சேர்ந்த 23 வயது இளைஞ 500-க்கும் மேற்பட்ட வேலை வாய்ப்புகளில் நிராகரிக்கப்பட்ட பிறகு, OpenAI நிறுவனத்தில் சேர்ந்து, மாதம் ₹20 லட்சம் சம்பாதித்து, பலருக்கும் முன்மாதிரியாக திகழ்கிறார்.

3வது பிரசவத்திற்கு மகப்பேறு விடுப்பு கிடையாதா? சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

3வது பிரசவத்திற்கு மகப்பேறு விடுப்பு கிடையாதா? சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளான ஆர்.சுரேஷ்குமார் மற்றும் ஹேமந்த் சந்தன்கவுடர் அடங்கிய அமர்வு, மூன்றாவது குழந்தை பிரசவத்திற்கு மகப்பேறு விடுப்பு மறுப்பது நியாயமற்றது என்று தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவை இருள் சூழ்ந்த சீனாவிடம் இழந்துவிட்டோம்: அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்

இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவை இருள் சூழ்ந்த சீனாவிடம் இழந்துவிட்டோம்: அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய இரு நாடுகளையும் இருள் சூழ்ந்த சீனாவிற்கு இழந்துவிட்டதாக கூறியிருப்பது உலக அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Webdunia
